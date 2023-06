Từ chối 200.000 bảng/tuần, Rice dọn đường cho MU và Man City

Chủ tịch West Ham, David Sullivan, thừa nhận đội bóng của ông gần như không có hy vọng giữ chân Declan Rice.

Rice sẽ chia tay West Ham sau chức vô địch Conference League.

Trước câu hỏi có phải Rice đã chơi trận cuối cùng West Ham ở chung kết Conference League, Chủ tịch Sullivan thừa nhận: "Tôi nghĩ vậy. Rice đang quyết tâm ra đi. Chúng tôi đã hứa sẽ để cậu ấy được rời West Ham".

Chủ tịch Sullivan tiết lộ cách đây 18 tháng, West Ham đề nghị Rice ký hợp đồng mới với mức lương 200.000 bảng/tuần nhưng bị từ chối. Trong 18 tháng, Rice có thể kiếm thêm 10 triệu bảng song anh cương quyết giữ nguyên hợp đồng để chờ ngày rời West Ham.

Rice đã nói thẳng với ban lãnh đạo West Ham về chuyện phải rời CLB ở kỳ chuyển nhượng hè 2023. Đội bóng thành London không còn cách nào khác ngoài việc sẵn sàng ngồi lên bàn đàm phán để bán Rice.

Hợp đồng của Rice còn thời hạn đến hết mùa 2024/25. Do đó, West Ham không thể hét giá "trên trời" như kỳ chuyển nhượng hè 2022. Theo các nguồn tin ở Anh, West Ham sẽ chấp nhận bán ngôi sao số một với giá khoảng 100 triệu bảng. Một năm trước, "The Hammers" từng hét giá 150 triệu bảng cho Rice, khiến Chelsea, MU và Rice chùn chân trong thương vụ này.

Mùa 2022/23, Rice ra sân 50 trận. Anh ghi 5 bàn và có 4 kiến tạo cho West Ham, được Who Scored chấm trung bình 7 điểm cả mùa giải. So với mùa 2021/22, phong độ của Rice không thuyết phục bằng, do đó giá trị chuyển nhượng cũng suy giảm.

Ngôi sao 24 tuổi đã chơi hơn 200 trận tại Premier League, được đánh giá trong top 3 tiền vệ phòng ngự hay nhất ở Premier League hiện tại. Anh đang là mục tiêu chuyển nhượng của nhiều đại gia, trong đó có MU, Man City và Chelsea.