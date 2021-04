Từ căn hộ ven sông đến kỳ vọng nâng tầm chất lượng sống của An Gia

Với dự án River Panorama, Tập đoàn BĐS An Gia (AGG) mong muốn kiến tạo một không gian sống đẳng cấp ven sông và mang đến cho cư dân nhiều tiện ích dịch vụ hiện đại, cao cấp.

Với dự án River Panorama, Tập đoàn BĐS An Gia (AGG) mong muốn kiến tạo một không gian sống đẳng cấp ven sông và mang đến cho cư dân nhiều tiện ích dịch vụ hiện đại, cao cấp.

Nhờ giá trị gia tăng cao theo thời gian, các căn hộ ven sông luôn có sức hấp dẫn lớn với người mua và nhà đầu tư. Báo cáo của Knight Frank Global Waterfront nhận định, nhà ở view sông là lựa chọn được yêu thích, cao hơn 36,8% so với nhà ở thông thường. Trong khi đó, nghiên cứu của Savills chỉ ra rằng, giá bất động sản ven sông tại các thành phố lớn trên thế giới thường cao hơn 10-50% so với các khu khác.

Tại Việt Nam, dự án River Panorama (quận 7, TP.HCM) của Tập đoàn BĐS An Gia là một ví dụ điển hình cho sức hút từ căn hộ ven sông. Chỉ một thời gian ngắn sau khi tiến hành bàn giao những căn hộ đầu tiên, dự án đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cả cư dân và thị trường. Bên cạnh tầm nhìn bao quát sông Sài Gòn, giá trị của dự án còn được tạo thành từ những tiện ích khác biệt, đạt chuẩn quốc tế.

River Panorama được bao bọc bởi khúc quanh lớn nhất của nhánh sông Sài Gòn - nơi lưu vực rộng tới 1,6 km. Sở hữu 3 mặt giáp sông hiếm có, dự án mang đến không gian sống tựa resort cho từng căn hộ. Khởi đầu một ngày mới, cư dân có thể ngắm nhìn khung cảnh sông nước yên bình, lấp lánh trong ánh bình minh. Còn về đêm, từ ban công, cả gia đình có thể cùng thưởng trà và đắm chìm trong vẻ đẹp hoa lệ của phố thị khi lên đèn.

Căn hộ ven sông còn giúp cư dân tăng gắn kết với thiên nhiên và cải thiện sức khỏe. Cây cối bên sông phát triển tươi tốt, tạo nên cảnh quan tự nhiên xanh mát, giúp cản khói bụi và thanh lọc không khí. Trong khi đó, dòng chảy của sông Sài Gòn góp phần điều hòa nhiệt độ cho toàn dự án và mang đến những cơn gió mát lành, làm dịu đi cái nắng oi bức của khí hậu nhiệt đới. Nhờ vậy, dù sống giữa lòng phố náo nhiệt và chật chội, cư dân vẫn có thể tận hưởng không gian xanh trong lành và yên tĩnh.

"Vị thế ven sông luôn tạo nên yếu tố thuận lợi cho việc phát triển bất động sản. Với những khu đô thị ồn ào, náo nhiệt thì sông, kênh rạch còn giúp giảm thiểu tác nhân gây ô nhiễm như bụi bẩn và tiếng ồn", đại diện An Gia nhấn mạnh.

Cùng với tầm nhìn đẹp và không gian sống thoáng đãng, các dự án hướng sông như River Panorama còn được đánh giá hài hòa về phong thủy. Theo quan niệm của người Á Đông, dòng chảy tự nhiên là nguồn cội của thịnh vượng, nơi vạn vật sinh sôi và nảy nở. Nhà ở có con sông uốn quanh sẽ mang đến nguồn năng lượng tích cực, giúp gia chủ thuận lợi phát triển sự nghiệp và có được cuộc sống an lành, hạnh phúc.

Bên cạnh phong cảnh tựa khu nghỉ dưỡng do sông Sài Gòn mang lại, An Gia còn dành hẳn tầng trệt và hai tầng 1-2 với diện tích khoảng 1.000 m2 làm sảnh tiếp khách theo tiêu chuẩn 5 sao của các resort. Cao đến 9 m và hoàn toàn không có vách ngăn, ghé đến sảnh tiếp khách này, gia chủ có thể liên tưởng đến các thiên đường du lịch nổi tiếng, thay vì một khu dân cư nằm tại thành phố đông đúc nhất của Việt Nam.

Cùng với đó, An Gia còn chú trọng phát triển mảng xanh trong nội khu dự án River Panorama, biến nơi đây thành một ốc đảo thu nhỏ với đủ loại cây cỏ và hoa lá. Bên dưới tán cây râm mát, các gia đình có thể cùng nhau chạy bộ, đạp xe hay tập thể dục. Nhờ vậy, dù có đi đâu, trở về với căn hộ ven sông này, cư dân đều dễ dàng trút bỏ mệt mỏi, muộn phiền để tìm về những giây phút thư thái và thanh bình.

Ngoài ra, River Panorama còn là một trong những dự án căn hộ đầu tiên tại TP.HCM trang bị hệ thống lọc nước tự động UF (UltraFiltration) theo tiêu chuẩn Singapore. Có thể thấy, chất lượng sống của cư dân là điều mà An Gia quan tâm hơn cả. Từ cảnh quan bên ngoài đến không gian bên trong căn hộ và từng tiện ích của dự án, chủ đầu tư đều cố gắng phát triển theo hướng chăm sóc tốt nhất có thể cho sức khỏe của mỗi cư dân, đồng thời hướng đến xây dựng một môi trường xanh-sạch-đẹp cho thành phố.

Đến du lịch tại Singapore, hầu như du khách nào cũng muốn một lần ghé đến Marina Bay Sands, nơi có hồ bơi SkyPark vô cực trên không lớn và cao nhất thế giới. Nhìn từ xa, SkyPark tựa như một con thuyền vắt ngang trên nóc của 3 tòa tháp chọc trời. Hàng năm, bể bơi vô cực độc đáo này đón hàng triệu lượt khách đến check-in, bơi lội và ngắm nhìn toàn cảnh vịnh Marina Bay Sands xinh đẹp.

Lấy cảm hứng từ SkyPark, bể bơi vô cực của River Panorama tọa lại tại tầng 53 của tòa nhà. Với độ cao 120 m, chiều dài 50 m, bể bơi này chiếm toàn bộ không gian tầng thượng, mở ra tầm nhìn rộng lớn hướng về sông Sài Gòn, quận 1 và Đồng Nai. Ghé đến đây, cư dân có thể đắm mình trong làn nước trong vắt và tận hưởng khung cảnh phố thị thơ mộng và hoa lệ.

Chia sẻ về ý tưởng thiết kế hồ bơi vô cực, ông Phạm Việt Bách - Kiến trúc sư trưởng dự án cho biết, nước thường được xem là yếu tố gắn liền với tài lộc, thịnh vượng và may mắn. Những căn nhà "tọa sơn hướng thủy" được coi là tiêu chuẩn vàng trong phong thủy. Bởi vậy, bên cạnh dòng chảy tự nhiên là sông Sài Gòn, đơn vị thiết kế đầu tư thêm hồ bơi vô cực, thác nước, khu vực ngắm cảnh tầng Long Môn… nhằm gia tăng sự kết nối với thiên nhiên, nâng tầm trải nghiệm sống cho cư dân.

Ngoài ra, khu vực này còn bố trí thêm sân tập gym với nhiều thiết bị, dụng cụ rèn luyện hiện đại. Tất cả tạo nên một không gian sống tiện nghi bên sông, mang đến cho cư dân những giây phút thư giãn tuyệt vời như đang đi nghỉ dưỡng tại địa danh du lịch nổi tiếng thế giới.

Từ không gian sống tựa resort bên sông đến bể bơi vô cực lưng chừng trời, An Gia cho thấy nỗ lực nâng tầm căn hộ Việt theo những tiêu chuẩn khắt khe của quốc tế. Lựa chọn an cư tại River Panorama, cư dân có thể tìm được trải nghiệm mới mẻ và định hình nên phong cách sống khác biệt. Giữa trung tâm thành phố, các gia đình hiện đại có thể vừa hòa mình vào thiên nhiên vừa tận hưởng nhiều tiện ích cao cấp chỉ có tại những khách sạn, resort hạng sang.

Tọa lạc trên tuyến đường Hoàng Quốc Việt, River Panorama sở hữu trí đẹp ngay tại trung tâm khu nam TP.HCM. Từ dự án, cư dân chỉ mất ít phút để kết nối đến Phú Mỹ Hưng, trung tâm quận 1 và khu đô thị mới Thủ Thiêm. Hệ thống giao thông xung quanh dự án phát triển đồng bộ với nhiều công trình chủ lực như cầu Phú Mỹ, cầu Kênh Tẻ, cùng với đó là cầu Thủ Thiêm 4 sắp được khởi công và tuyến Metro số 4 đã được quy hoạch.

Chỉ cần vài bước chân, cư dân có thể di chuyển đến Phú Mỹ Hưng, hòa mình vào trung tâm hành chính hàng đầu Đông Nam Á. Tại đây, mọi nhu cầu về sức khỏe, mua sắm, giải trí, ăn uống đều được đáp ứng hệ thống tiện ích ngoại khu cao cấp như bệnh viện đạt chuẩn quốc tế; trung tâm thương mại quy tụ thương hiệu danh tiếng; khu vui chơi giải trí với loạt trải nghiệm mới mẻ; nhà hàng, quán bar, quán cà phê có phong cách ẩm thực độc đáo.

Sống tại River Panorama, cư dân có thể yên tâm mang đến cho con một môi trường giáo dục tiên tiến và chất lượng. Liền kề dự án là loạt hệ thống các trường quốc tế như đến từ Canada, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc… Chưa kể, cộng đồng dân cư tri thức đang hình thành bên trong dự án sẽ có nhiều tác động tích cực vào quá trình học tập và trưởng thành của của mỗi đứa trẻ tại đây.

Với hạ tầng giao thông hoàn thiện cùng cộng đồng dân văn minh, dự án được dự đoán có giá trị gia tăng cao trong tương lai. Cùng với loạt dự án căn hộ cao cấp liền kề, River Panorama kỳ vọng góp phần hình thành nên một khu đô thị mới hiện đại, khang trang với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ. Điều này hứa hẹn mang đến khả năng sinh lời lớn cho các nhà đầu tư mua căn hộ để bán lại hay cho thuê.

Để gia tăng giá trị cho dự án, An Gia (AGG) còn chú trọng bắt tay với các đối tác lớn trong lĩnh vực phát triển bất động sản như Creed Group, Ricons… Với sự hỗ trợ từ các ông lớn này, tập đoàn có thể triển khai những chiến lược đúng đắn, đảm bảo kiến tạo nên phong cách sống mới theo đúng chuẩn quốc tế tại River Panorama.

Uy tín từ thương hiệu An Gia cũng góp phần gia tăng giá trị đáng kể cho dự án ven sông này. Chuyển mình sang vai trò nhà phát triển BĐS từ 2014, đến nay, cùng với River Panorama, An Gia (AGG) đã bàn giao, chuyển nhượng hơn 7.300 căn hộ tại các dự án như khác The Garden, Riverside, Skyline… Đồng thời, chủ đầu tư này tiếp tục triển khai loạt dự án quy mô lớn tại TP.HCM, Vũng Tàu, Bình Dương như Sky89, The Sóng, Westgate, The Standard… Trong đó, An Gia dự kiến cất nóc khu căn hộ The Sóng (Vũng Tàu) trong tháng 5 và bàn giao hơn 400 căn hộ tại Sky89 (quận 7, TP.HCM) trong quý III.

“Với vị trí đẹp cộng hưởng thêm thiết kế khác biệt và tiện ích hiện đại, chúng tôi tin rằng các dự án triển khai sẽ tiếp tục cung cấp cho thị trường nguồn cung giá trị, phục vụ nhu cầu ở thực và mang lại trải nghiệm sống tốt hơn cho cư dân”, ông Nguyễn Trung Tín - Phó chủ tịch HĐQT An Gia cho biết.