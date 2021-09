Từ 24/9, Công an TP.HCM kiểm tra việc xét nghiệm của shipper ra sao?

Kết quả xét nghiệm của shipper sẽ được lực lượng chức năng các chốt kiểm tra qua ứng dụng (app) công nghệ thay vì kiểm tra bằng giấy như trước.

Tại họp báo chiều 21/9, trao đổi về việc kiểm tra lưu thông của shipper khi cho phép doanh nghiệp tự xét nghiệm cho lực lượng này, ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cho biết chủ trương của TP là để doanh nghiệp quản lý shipper tự xét nghiệm, tự chịu trách nhiệm. Cơ quan quản lý nhà nước chỉ giám sát và đặc biệt phải ứng dụng công nghệ để quản lý.

"Trước đây việc xét nghiệm phải xác nhận bằng giấy và các shipper sử dụng giấy này để đi qua các chốt kiểm soát gây nên một số khó khăn và không đảm bảo an toàn. Do đó, Thành phố sẽ để cho doanh nghiệp quản lý tự thực hiện xét nghiệm và tự chịu trách nhiệm", ông nói.

Theo đó, lãnh đạo Sở Công Thương cho biết kết quả xét nghiệm của shipper sẽ được công bố qua các ứng dụng (app) công nghệ. "Cách làm này vừa nhanh chóng tiện lợi vừa an toàn và phục vụ cho công tác kiểm tra thuận lợi hơn so với việc kiểm tra bằng giấy", ông đánh giá.

Về câu hỏi kiểm tra việc xét nghiệm của shipper qua ứng dụng nào, thượng tá Huỳnh Quang Tuyến, Phó phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết đây là vấn đề mới đặt ra, do đó Công an TP sẽ có giải pháp, phối hợp với các Sở, ngành tích hợp để thực hiện việc kiểm soát shipper lưu thông theo quy định.

Kết quả xét nghiệm của shipper sẽ được Công an TP kiểm tra qua các ứng dụng (app) công nghệ. Ảnh: Y Kiện.

Ngày 21/9, UBND TP.HCM có văn bản chỉ đạo từ ngày 22/9 đến hết ngày 23/9, các công ty giao nhận và shipper tiến hành tập huấn công tác xét nghiệm và cập nhật thông tin xét nghiệm trên các ứng dụng của doanh nghiệp hoặc ứng dụng do Sở TTTT hướng dẫn.

Sở Y tế sẽ cung cấp bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên trên cơ sở số lượng đăng ký của shipper với Sở Công Thương theo nguyên tắc mẫu gộp 3 người, 3 ngày/lần. Các doanh nghiệp quản lý shipper nhận bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên tại Sở Công Thương. Trong thời gian này các shipper có thể sử dụng kết quả xét nghiệm còn giá trị.