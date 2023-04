Truyền thông ngỡ ngàng trước pha bỏ lỡ của tiền đạo Leeds

Patrick Bamford sút ra ngoài trước khung thành rộng mở ở trận hòa 1-1 giữa Leeds và Leicester rạng sáng 26/4.

Pha bỏ lỡ của Bamford.

Phút 89, nỗ lực không chiến của đồng đội mở ra cơ hội dứt điểm từ cự ly chưa đầy 3 m cho Patrick Bamford. Tuy nhiên, chân sút người Anh lại đưa bóng ra ngoài trước sự tiếc nuối của đồng đội và người hâm mộ.

Ở ngoài sân, HLV Javier Gracia thậm chí đã chuẩn bị ăn mừng nhưng rồi cũng phải ôm mặt quay đi với vẻ chán ngán. "Pha bỏ lỡ có thể khiến Leeds xuống hạng", Match of the Day bình luận. "Cơ hội bằng vàng nhưng Bamford lại bỏ lỡ khó tin", The Athletic miêu tả. "Làm thế nào Bamford lại không ghi bàn từ cự ly đó", BT Sports cho biết.

Cú sút ra ngoài của Bamford khiến Leeds lỡ cơ hội giành 3 điểm trước Leicester ở trận "chung kết ngược", qua đó tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ 16 với 30 điểm, hơn nhóm "cầm đèn đỏ" 2 điểm nhưng đã chơi hơn một trận. Với cá nhân Bamford, anh cũng có mùa giải không như ý khi mới ghi 3 bàn trong 24 lần ra sân.

Hàng công tệ hại cùng hàng thủ có thể bị đánh bại bất kỳ lúc nào khiến Leeds phải ngụp lặn trong cuộc đua trụ hạng mùa này. Tính cả trận gặp Leicester, CLB chủ sân Elland Road đã thủng lưới 13 trận gần nhất trên sân nhà. Riêng trong 4 vòng gần đây, Illan Meslier đã phải vào lưới nhặt bóng đến 14 lần.

Rạng sáng mai (27/4), Leeds sẽ bị đẩy xuống thứ 17 nếu Everton thắng Newcastle. Tuy nhiên, khả năng này khó xảy ra khi "Chích chòe" đang bay cao trong nhóm dự Champions League.

