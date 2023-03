Truyền thông Đông Nam Á tiếc nuối khi U20 Việt Nam bị loại

Truyền thông Indonesia bất ngờ khi thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn thua 1-3 trước U20 Iran tối 7/3. “Bi kịch của U20 Việt Nam: Thắng 2 trận đầu nhưng không thể vượt qua vòng bảng U20 châu Á”, Okezone giật tít.

Theo Okezone, việc U20 Việt Nam bị loại là một kết quả đau lòng bởi Quốc Việt và các đồng đội chơi tốt ở trận đấu trước đó.

“U20 Việt Nam gặp xui xẻo tại U20 châu Á 2023. Chơi tốt ở 2 trận đấu, U20 Việt Nam vẫn thất bại trong việc giành vé vào tứ kết sau khi thua 1-3 trước U20 Iran”, Bola viết.

Theo Bola, trận thua nói trên khiến U20 Việt Nam không thể thực hiện giấc mơ góp mặt ở U20 World Cup 2023. Chỉ có U20 Indonesia là đại diện duy nhất ở Đông Nam Á tham dự giải đấu này.

Truyền thông Malaysia tỏ ra bất ngờ khi HLV Hoàng Anh Tuấn để Quốc Việt và Văn Trường ngồi dự bị ở trận gặp U20 Iran. SNE Sports viết: “U20 Việt Nam bước vào trận đấu quyết định với U20 Iran với nhiều bất ngờ trong đội hình xuất phát. HLV Hoàng Anh Tuấn quyết định để cả hai cầu thủ ghi bàn trong trận đấu trước đó, Quốc Việt và Văn Trường, trên băng ghế dự bị. Đây là trận đấu mà U20 Việt Nam chỉ cần hòa là đi tiếp”.

SNE Sports nhấn mạnh về tình huống U20 Việt Nam san bằng tỉ số. Theo SNE Sports, Văn Khang đã di chuyển rất thông minh, có mặt kịp thời trong vòng cấm và tung ra cú sút để quân bình tỉ số 1-1 cho U20 Việt Nam.

SNE Sports sau đó tiếc nuối khi U20 Việt Nam đang tràn đầy khí thế sau bàn thắng của Văn Khang lại nhận 2 bàn thua và cuối cùng thất thủ 1-3. “Đây là một kết quả rất đáng tiếc khi HLV Hoàng Anh Tuấn và các học trò đã giành chiến thắng trong hai trận đấu đầu tiên ở vòng bảng”, SNE Sports viết.

Sau thất bại trước U20 Iran, U20 Việt Nam về nước và một số cầu thủ sẽ được gọi lên hội quân cùng U23 Việt Nam của HLV Philippe Troussier.

