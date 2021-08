Ironheart, do Dominique Thorne thủ vai, sẽ chính thức ra mắt trong “Black Panther: Wakanda Forever”.

Just Jared đưa tin trong cuộc phỏng vấn mới thực hiện với ComicBook, Chủ tịch Marvel Studios Kevin Feige công bố thông tin nữ diễn viên Dominique Thorne sẽ góp mặt trong bộ phim Black Panther: Wakanda Forever. Cô thủ vai Riri Williams - siêu anh hùng được biết đến với mật danh Ironheart, truyền nhân của Iron Man.

“Chúng tôi đang quay Black Panther: Wakanda Forever. Các bạn sẽ được gặp nhân vật Riri Williams trong bộ phim này trước khi cô ấy xuất hiện trên Disney+. Dominique Thorne bắt đầu ghi hình cho Wakanda Forever trong tuần này trước khi series Ironheart bấm máy”, Kevin Feige chia sẻ.

Dominique Thorne và nguyên mẫu Riri Williams/Ironheart trong truyện tranh. Ảnh: Marvel.

Nhân vật Riri Williams/Ironheart được giới thiệu lần đầu tiên trong truyện tranh Marvel vào năm 2016. Cô 15 tuổi, là học viên của MIT. Sau cái chết của bạn thân và cha dượng, Williams đã tháo rời và nghiên cứu bộ giáp cũ của Iron Man nhằm chế tạo một chiếc cho riêng mình.

Với sự trợ giúp của Iron Man/Tony Stark, Riri chính thức ra mắt với tư cách siêu anh hùng. Trong truyện tranh, sau cuộc nội chiến siêu anh hùng, Stark rơi vào hôn mê. Riri quyết định kế thừa di sản siêu anh hùng của Stark, bắt đầu chiến đấu với bí danh Ironheart.

Dominique Thorne là gương mặt mới của Hollywood. Nữ diễn viên sinh năm 1998 xuất hiện lần đầu tiên trên màn ảnh trong If Beale Street Could Talk (2018). Năm 2021, cô góp mặt trong tác phẩm chính kịch được đánh giá cao Judas and the Black Messiah.

Ironheart sẽ là nữ chính trong TV series riêng, phát sóng trên dịch vụ xem video trực tuyến Disney+. Trước đó, cô sẽ ra mắt MCU trong Wakanda Forever, hậu truyện của Black Panther (2018).

Black Panther: Wakanda Forever dự kiến phát hành tại rạp từ 8/7/2022. Sau sự ra đi đột ngột của nam diễn viên Chadwick Boseman hồi tháng 8/2020, vai T’Challa trong loạt phim sẽ được để trống. Hiện phía Marvel Studios chưa tiết lộ danh tính người kế thừa danh xưng Báo Đen trên màn ảnh.