Truyện ngắn của cô gái người Kenya thắng giải AKO Caine

Idza Luhumyo, tác giả người Kenya, đã giành được giải thưởng AKO Caine năm 2022 cho tác phẩm viết về châu Phi, với truyện ngắn được giám khảo mô tả là "sáng rực".

Năm nay, có tới 267 tác phẩm dự thi tranh giải. Idza Luhumyo (sinh năm 1993) thắng giải với truyện Five years next sunday lần đầu xuất bản trong cuốn sách Disruption: New short fiction from Africa. Truyện kể về một cô gái có sức mạnh gọi mưa bằng tóc, bị cả gia đình lẫn cộng đồng quanh mình e sợ. Sau lần đụng độ với một người ngoại quốc, cô đã có cơ hội thay đổi vận may.

Idza Luhumyo đã giành được giải thưởng AKO Caine năm 2022. Ảnh: Elisa DeFord

Ông Okey Ndibe, Chủ tịch hội đồng giám khảo giải thưởng AKO Caine 2022, nhận xét Five years next sunday là một tác phẩm “sáng rực”, sử dụng ngôn ngữ tinh tế để kể câu chuyện về một nhân vật bị cộng đồng nơi cô sống tẩy chay nhưng vẫn nắm giữ số phận của cộng đồng trong mái tóc mình.

Ban giám khảo giải thưởng gồm có Ndibe; nhà văn Elisa Diallo; Letlhogonolo Mokgoroane, người đồng sáng lập tổ chức The Cheeky Native (một nền tảng văn học tập trung vào việc lưu trữ và quản lý các tác phẩm nghệ thuật của người da đen); nghệ sĩ thị giác Ade ‘Àsìkò’ Okelarin; Angela Wachuka, nhà sáng lập kiêm quản lý Book Bunk (một công ty thúc đẩy việc khôi phục một số thư viện công cộng mang tính biểu tượng nhất của Nairobi). Ndibe đã đứng ra công bố Luhumyo là người chiến thắng tại một sự kiện diễn ra ở London vào tối 18/7.

Tác phẩm của Luhumyo từng được xuất bản trên tạp chí Jalada Africa, The Writivism Anthology, New Internationalist và nhiều tạp chí khác. Đồng thời giúp cô nhận học bổng viết văn Miles Morland và giải thưởng Gerald Kraak. Cô cũng giành giải Ngày truyện ngắn châu Phi và là người đầu tiên thắng giải Margaret Busby.

Five years next sunday lần đầu xuất bản trong cuốn sách Disruption: New short fiction from Africa. Ảnh: Amazon

Idza Luhumyo là nhà văn Kenya thứ năm đoạt giải Caine, sau Binyavanga Wainaina (2002), Yvonne Owuor (2003), Okwiri Oduor (2014) và Makena Onjerika (2018). Giải thưởng này có trị giá 10.000 bảng Anh.

Truyện ngắn thắng giải sẽ được xuất bản trong tuyển tập giải thưởng AKO Caine năm 2022 của Cassava Republic Press vào cuối năm nay.

Các tác giả khác trong danh sách rút gọn năm nay là Joshua Chizoma với truyện ngắn Collector of memories, Nana-Ama Danquah với truyện ngắn When a man loves a woman, Hannah Giorgis với truyện ngắn A double-edged inheritance và Billie McTernan với truyện ngắn The labadi sunshine bar.

Mỗi tác giả trong danh sách đề cử cũng sẽ nhận được 500 bảng Anh và cũng sẽ được xuất bản tác phẩm trong tuyển tập giải AKO Caine năm 2022.

AKO Cain là giải thưởng thường niên trao cho các truyện ngắn viết bằng tiếng Anh đặc sắc của nhà văn châu Phi. Giải được thành lập năm 2000, đặt tên theo Michael Harris Caine - Chủ tịch Booker Group plc.