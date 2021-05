Truyền hình MyTV ra mắt gói HBO Go cùng khuyến mại hấp dẫn

Từ 12/5 đến 9/8,30.000 khách hàng đầu tiên đăng ký gói HBO Go trên dịch vụ truyền hình MyTV được khuyến mại 30 ngày dùng thử toàn bộ nội dung gói cước này.

HBO Go cho phép thuê bao MyTV xem không giới hạn nội dung của HBO, gồm khoảng 3.000 giờ VOD cập nhật liên tục; các nội dung độc quyền do HBO sản xuất tại Mỹ và châu Á; phim điện ảnh bom tấn, phim bộ ăn khách; các chương trình trẻ em; 3 kênh truyền hình trực tuyến đặc sắc HBO, Cinemax và Red by HBO.

HBO Go cho phép thuê bao MyTV xem không giới hạn nội dung của HBO. Ảnh chụp màn hình.

HBO Go có đặc quyền phát sóng đầu tiên các bom tấn mới của Hollywood trên hạ tầng truyền hình tại châu Á, gồm series do HBO sản xuất và khởi chiếu cùng ngày với thị trường Mỹ. Như vậy, khán giả có thể “cày thả ga” các bộ phim giành nhiều giải thưởng hay tận hưởng thế giới giải trí châu Á trong tầm tay. Tất cả nội dung trên HBO Go đều được Việt hóa (phụ đề hoặc thuyết minh), phù hợp đa dạng lứa tuổi khán giả.

Gói HBO Go được tích hợp sẵn trên ứng dụng MyTV, thuộc các nền tảng smart TV (AndroidTV, HTML5), MyTV Box 2020, hệ sinh thái Digilife, smartphone và tablet (iOS, Android) hỗ trợ DRM. Người dùng có thể truy cập gói HBO Go trên 5 thiết bị, trong đó cho phép 2 thiết bị sử dụng đồng thời.

Kho nội dung của HBO gồm khoảng 3.000 giờ VOD cập nhật liên tục; các nội dung độc quyền do HBO sản xuất tại Mỹ và châu Á cùng hàng nghìn bộ phim đặc sắc.

Sau thời gian dùng thử chương trình khuyến mại trên, khách hàng hiện hữu của dịch vụ truyền hình MyTV truyền thống đăng ký gói HBO Go qua màn hình giao diện dịch vụ MyTV trên smart TV, MyTV Box 2020 với hình thức trả sau.