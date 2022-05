Truyền hình K+ phát sóng lễ trao giải Baeksang Arts Awards 2022

Giải thưởng Baeksang phát sóng trên truyền hình K+. Khán giả được xem toàn bộ lễ trao giải với phụ đề tiếng Việt, vào lúc 17h30 ngày 7/5.

Dù trải qua hơn 2 năm chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, truyền hình lẫn điện ảnh Hàn vẫn giữ vững phong độ. Bằng chứng là có rất nhiều tác phẩm ấn tượng của xứ kim chi lọt “top trending”, được bàn tán, thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn phim, trang mạng xã hội. Giải thưởng Baeksang năm nay mang đến nhiều bất ngờ, ghi nhận thành công của nhiều dự án phim ảnh chất lượng.

Lễ trao giải nhiều bất ngờ

2021 là năm thắng lớn trên mọi mặt trận của Squid Game nhưng tại Baeksang, phim truyền hình này chỉ dừng lại ở 2 giải thưởng là Đạo diễn xuất sắc (Hwang Dong Hyuk) và Kỹ thuật xuất sắc nhất (hạng mục âm nhạc). Dù trước đó, bộ phim này đã gây chú ý khi ẵm tận 8 đề cử.

D.P bất ngờ ẵm giải quan trọng là Phim truyền hình xuất sắc, cùng với 2 giải Nam diễn viên phụ xuất sắc (Cho Hyun-Chul), Nam diễn viên mới xuất sắc (Koo Kyo-hwan).

Đặc biệt đôi bạn đồng niên Lee Junho (The Red Sleeve Cuff) - Kim Tae-ri (Twenty Five, Twenty One) xuất sắc nhận được hai giải thưởng Nam/Nữ diễn viên được yêu thích nhất do khán giả bình chọn; Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc ở hạng mục truyền hình.

Squid Game nhận về 2 giải thưởng trong khi có đến 8 đề cử.

Gây bất ngờ nhất ở mảng điện ảnh năm nay là ở hạng mục Phim xuất sắc đã thuộc về Escape From Mogadishu. Bên cạnh đó, King Maker cũng thắng lớn với 3 giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc (Sol Kyung-gul), Đạo diễn xuất sắc hạng mục điện ảnh (Byun Sung-hyun), Nam diễn viên phụ xuất sắc (Jo Woo-jin).

“Nữ thần Kpop Gen 2” YoonA được đề cử Ảnh hậu (Nữ diễn viên chính mảng điện ảnh xuất sắc) nhờ vai diễn trong phim Miracle: Letters to the President. Thế nhưng giải thưởng lại vuột tầm tay khi người được xướng tên là Lee Hye Young trong phim In Front of Your Face. Bên cạnh YoonA, Seohyun - thành viên khác của nhóm SNSD - cũng được nhận đề cử giải Nữ diễn viên mới mảng điện ảnh xuất sắc nhưng bị Lee Yoo Mi trong phim Young Adult Matters “đánh bại”.

Để đáp ứng sự mong mỏi của người hâm mộ Việt, Truyền hình K+ sẽ phát sóng lễ trao giải danh giá nhất của ngành giải trí Hàn Quốc. Đây là dịp để fan của các bộ phim truyền hình, điện ảnh xứ kim chi có cơ hội nhìn ngắm các diễn viên thần tượng và tận hưởng những khoảnh khắc thú vị của lễ trao giải. Khán giả sẽ được xem trọn vẹn lễ trao giải có phụ đề tiếng Việt vào lúc 17h30 ngày 7/5 trên K+Cine.

Giao diện màn hình chờ phát sóng lễ trao giải.

Khán giả Việt hưởng nhiều ưu đãi từ K+

