Truy xét 22 thanh thiếu niên chém người ở TP.HCM

Mâu thuẫn từ việc nẹt pô xe máy, Minh rủ thêm 21 người mang theo hung khí đi đánh nhau làm 2 nạn nhân bị thương.

Ngày 20/6, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 11, TP.HCM, cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý Huỳnh Khải Minh (18 tuổi, ngụ quận Tân Phú) cùng 21 người khác về hành vi cố ý gây thương tích.

Nhóm thanh thiếu niên tham gia vụ cố ý gây thương tích. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo điều tra, chiều 13/6, Huỳnh Khải Minh chạy xe máy lưu thông trên đường Vĩnh Viễn, quận 10, thì gặp Đỗ Quốc Kiệt (15 tuổi, ngụ quận 10). Lúc này, Kiệt chạy xe nẹt pô, nên Minh vượt lên hỏi Kiệt muốn gì. Sau đó, Kiệt rẽ vào hẻm đi mất.

Đến 19h cùng ngày, Minh được Lê Minh Quân kể lại sự việc lúc Kiệt rẽ vào hẻm lấy dao định đuổi theo đánh Minh. Do đó, Minh rủ đồng bọn đến chung cư 312 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, để nói chuyện với Kiệt.

Tại đây, Minh rủ Kiệt đánh nhau tay đôi, nhưng Kiệt không đồng ý và hẹn Minh gọi thêm người để đánh nhau. Sau đó, Minh ra về rủ thêm người để đánh nhau với nhóm của Kiệt.

Khoảng 2 giờ sau, nhóm của Huỳnh Khải Minh tập hợp tại quán cà phê trên đường Hồng Lạc, phường 10, quận Tân Bình, rồi gọi cho Kiệt để hẹn ra đánh nhau nhưng Kiệt không ra. Sau đó, Minh dẫn cả nhóm đi qua chung cư 312 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, tìm đánh Kiệt.

Đến nơi, nhóm Minh thấy nhóm Kiệt đang ngồi uống cà phê nên cầm dao tự chế đuổi đánh nhóm Kiệt. Các nghi phạm còn đập phá bàn nhựa của quán cà phê.

Vụ việc khiến Kiệt và Châu Duy Tính (31 tuổi, ngụ quận 5) bị nhóm người chém trọng thương. Sau khi gây án, nhóm nghi phạm lên xe tẩu thoát.

Số hung khí được cảnh sát thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Một lúc sau, Tổ công tác 363 Công an TP.HCM tuần tra trên kênh Tân Hóa, quận Tân Phú, phát hiện An, Quân, Tài, đang giữ một cây dao tự chế. Sau khi lấy lời khai, tổ công tác bàn giao nghi phạm cùng tang vật cho Công an quận 11 tiếp tục xử lý.

Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 11 đã triệu tập nhóm của Huỳnh Khải Minh lên làm việc; một số khác biết không thể trốn thoát nên lần lượt ra đầu thú khai nhận hành vi phạm tội.