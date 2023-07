Truy tố ông Nguyễn Đức Chung trong vụ thổi giá cây xanh

Đây là vụ án thứ tư ông Nguyễn Đức Chung liên đới, trước đó cựu Chủ tịch UBND Hà Nội bị tuyên tổng cộng 12 năm tù tại 3 vụ án.

Ngày 10/7, được biết, VKSND Tối cao vừa truy tố cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, khung hình phạt từ cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù 1-5 năm.

Chỉ đạo trái quy định

Cùng vụ án, VKS còn truy tố 14 người khác về các tội “Buôn lậu; Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, trước năm 2016, công tác trồng mới, thay thế cây xanh ở Hà Nội được thực hiện theo hình thức đấu thầu. Tuy nhiên, sau khi được bổ nhiệm chức Chủ tịch UBND Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung, đã trực tiếp can thiệp, chỉ đạo việc trồng mới, chăm sóc, cắt tỉa cây xanh.

Cáo buộc cho rằng từ chỉ đạo của ông Chung, toàn thành phố "tạm dừng toàn bộ việc đấu thầu", chuyển sang đặt hàng từng quý.

Tại các cuộc họp với sở ngành liên quan, ông Chung còn chỉ đạo "miệng", áp đặt cho giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội phải đặt hàng trực tiếp của Công ty Sinh Thái Xanh do bị can Bùi Văn Mận làm giám đốc. Ông Mận đang trốn nợ ở Lâm Đồng, thì được ông Chung gọi về làm dự án trồng cây, tại doanh nghiệp Mận không góp vốn chỉ đứng tên giám đốc, còn mọi việc do bị cáo Hoàng Thị Kim Loan (Phó giám đốc) đảm nhận.

Theo chỉ đạo của ông Chung, từ năm 2016 đến 2019, dù việc trồng mới cây xanh ở Hà Nội đủ điều kiện đấu thầu, Ban duy tu các công trình kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng lại ký hợp đồng đặt hàng. Đơn vị này giao Công ty Cây Xanh (đơn vị trực thuộc UBND Hà Nội) và Công ty Sinh Thái Xanh trồng cây trước rồi mới lập dự toán, thẩm định.

Khi thực hiện hợp đồng với Ban duy tu, Công ty Cây Xanh đã ký hợp đồng với thương lái trôi nổi trên thị trường để nâng khống giá đầu vào cây chà là, bàng lá nhỏ. Công ty Cây Xanh sau đó cùng cán bộ Ban duy tu cung cấp báo giá sai quy định, hợp thức chứng thư thẩm định giá để "đẩy giá cây lên cao".

Theo VKS, trong vụ án, có 16 hợp đồng giữa Ban duy tu với 2 công ty trên đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 34 tỷ đồng .

Ông Nguyễn Đức Chung.

Cựu tổng giám đốc khai biếu ông Chung hơn 2,6 tỷ đồng

Bị can Vũ Kiên Trung, Tổng giám đốc Công ty Cây Xanh, bị cáo buộc cùng đồng phạm nâng khống giá cây và được thanh toán 17 tỷ đồng tiền chênh lệch. Số tiền chiếm hưởng này, ông Trung khai trích 4,7 tỷ đồng cho một số nhân viên chủ chốt, còn lại Trung hưởng 1,5 tỷ đồng .

Vị tổng giám đốc này còn khai đã trích từ 17 tỷ đồng này đưa cho ông Chung 2,6 tỷ đồng vào các dịp lễ, Tết năm 2016-2018 để “cám ơn đã tạo điều kiện” và chỉ đạo sở, ngành Hà Nội đặt hàng công ty.

Để xảy ra các sai phạm như trên, VKS quy kết ông Chung lợi dụng chức vụ, quyền hạn của người đứng đầu thành phố để chỉ đạo cấp dưới đặt hàng trái quy định. Ông này cũng vì động cơ cá nhân mà làm trái quy định pháp luật về đấu thầu, để cho các cá nhân có quan hệ thân thiết với mình hưởng lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Ngoài 2,6 tỷ đồng nhận từ Trung, ông Chung còn bị cáo buộc đã được Bùi Văn Mận chi 1,2 tỷ đồng dưới danh nghĩa trồng cây tài trợ.

Do Ban duy tu là đơn vị đầu mối thực hiện các hợp đồng, VKS xác định có trách nhiệm quản lý, giám sát của bị can Đỗ Anh Tuấn, giám đốc Ban.

Ông Tuấn bị cáo buộc đã thiếu giám sát để cấp dưới thông đồng nâng khống giá cây, gây thất thoát ngân sách 34 tỷ đồng . Ngoài ra, ông Tuấn trực tiếp ký 18 văn bản gửi Sở Tài chính đề nghị hướng dẫn về xác định đơn giá nhưng không được trả lời. Trong việc này, ông được kết luận không có động cơ vụ lợi hay động cơ cá nhân.

Đáng chú ý, cáo trạng cho hay, trong số cây trồng ở Hà Nội có nhiều cây chà là và bàng được nhập lậu từ nước ngoài. Bị can Hoàng Đình Văn, Giám đốc Công ty XNK Hoàng Anh Phát, khi được đặt vấn đề đã nhập lậu hơn 4.000 cây chà là và gần 2.000 cây bàng từ nước ngoài theo đường sông Ka Long (Móng Cái, Quảng Ninh) rồi chuyển tới Hà Nội. Để che giấu, ông Văn chỉ đạo kế toán xóa hết dữ liệu trong máy tính nên cảnh sát không thể trích xuất đầy đủ.

Dựa vào tài liệu thu thập được, cơ quan truy tố kết luận ông Văn buôn lậu cây thu lời bất chính 1,6 tỷ đồng .