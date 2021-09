Truy tố nhóm mua bán 34 kg ma túy

Nhận lời vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam, Diễm rủ thêm đồng bọn tham gia. Họ bị lực lượng chức năng bắt giữ cùng lượng lớn ma túy.

Ngày 14/9, VKSND tỉnh An Giang hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Bích Diễm (32 tuổi, ở An Giang), Mai Vinh Hậu (22 tuổi, ở TP Cần Thơ), Huỳnh Văn Tùng (tên gọi khác Chan Toung, 21 tuổi, ở Campuchia), Lê Đăng Huy (29 tuổi) và Nguyễn Đỗ Thanh Thanh (29 tuổi, cùng ở TP.HCM) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo kết quả điều tra, Diễm được một người đàn ông ở Campuchia thuê vận chuyển ma túy đến TP.HCM với tiền công 1.000 USD .

Diễm (ngoài cùng, bên trái) cùng các bị can và tang vật trong vụ án. Ảnh: C.A.

Diễm sau đó thuê thêm Tùng và Hậu cùng tham gia. Cả 3 người từ Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Rạng sáng 14/6/2020, lực lượng chức năng bắt giữ 3 người này tại huyện An Phú, thu giữ tang vật là hơn 33 kg ma túy tổng hợp.

Từ lời khai của Diễm, chiều cùng ngày, lực lượng chức năng bắt khẩn cấp Huy và Thanh. Khám xét nơi ở của 2 người này tại quận Tân Phú, TP.HCM, cơ quan điều tra thu giữ thêm gần 1 kg ma túy.

Huy khai mua ma túy của một người ở Campuchia, sau đó mang về TP.HCM để bán lại. Theo cơ quan tố tụng, tổng số ma túy đã thu giữ của 5 bị can là 33,95 kg.