Truy tố người phụ nữ lừa tiền của VPBank

Lợi dụng chính sách cho vay tín chấp, Tân làm giả hàng loạt hồ sơ để chiếm đoạt 2,4 tỷ đồng của VPBank.

VKSND Hà Nội ngày 26/12 cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Tân (31 tuổi, trú quận Tây Hồ, Hà Nội) về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo cơ quan tố tụng, năm 2014, Tân là cộng tác viên tư vấn và hướng dẫn khách hàng vay tín chấp tại VPBank. Sau khi nghỉ việc, tháng 1/2016, Nguyễn Thị Tân làm hồ sơ mở thẻ tín dụng để vay 300 triệu đồng tại VPBank. Hai tháng sau, bị can tiếp tục làm hồ sơ vay thấu chi hơn 40 triệu.

Tháng 7/2017, Tân kinh doanh thua lỗ nên nảy sinh ý định lừa tiền của ngân hàng. Biết VPBank có chính sách cho vay tín chấp không cần tài sản đảm bảo, Tân thuê người làm giả chứng minh thư, sổ hộ khẩu và nhiều giấy tờ giả.

VKSND xác định Tân lập thành 17 bộ hồ sơ giả mạo thông tin khách hàng để vay tiền của VPBank bằng hình thức tín chấp. Theo kết quả điều tra, Nguyễn Thị Tân đã lừa đảo chiếm đoạt 2,4 tỷ đồng của ngân hàng.

Cuối năm 2018, Công an Hà Nội nhận đơn của VPBank tố cáo hành vi của Nguyễn Thị Tân sử dụng giấy tờ giả để làm hồ sơ vay tín chấp nhằm chiếm đoạt tiền. Quá trình điều tra, ngoài bắt tạm giam bị can Tân, cơ quan tố tụng còn làm rõ một số nhân viên của VPBank đã tiếp nhận, thẩm định hồ sơ vay vốn của các khách hàng giả mạo do Tân cung cấp. Tuy nhiên, họ không biết các hồ sơ là giả nên không bị xử lý hình sự.

Bên cạnh đó, một nhân viên tín dụng của VPBank chi nhánh Ba Đình, Hà Nội bị cáo buộc đồng phạm với Nguyễn Thị Tân do đã tiếp nhận 26 hồ sơ vay vốn của các khách hàng giả mạo. Tuy nhiên, người này bỏ trốn nên cơ quan điều tra tách hồ sơ để xử lý sau.