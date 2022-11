Truy tố người đàn ông không trả tiền, còn đánh chủ nợ

Khi bị đòi tiền, Bình lấy dao đâm nhiều nhát vào người anh Thiện làm cho nạn nhân bị thương tích nặng.

Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân huyện Châu Thành (Tiền Giang) vừa ký quyết định truy tố Đặng Thanh Bình (sinh 1984, ngụ ấp Bình Tạo, xã Trung An, TP Mỹ Tho) về tội "Cố ý gây thương tích” theo Điều 134 Bộ luật hình sự.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân huyện Châu Thành, có mâu thuẫn trước đó nên khoảng 18h15 ngày 5/7, Đặng Thanh Bình điều khiển môtô trên tỉnh lộ 864 đi đến địa bàn xã Bình Đức, huyện Châu Thành (Tiền Giang), thì bị ôtô do Nguyễn Văn Thiện (sinh 1991, ngụ xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành, Bến Tre) điều khiển ép vào lề đường.

Đặng Thanh Bình (áo màu đen) dùng dao đâm Nguyễn Văn Thiện gây thương tích (áo trắng).

Sau khi tranh cãi, Bình lấy con dao kim loại mũi nhọn (màu trắng) từ túi quần ra đâm nhiều nhát vào người anh Thiện làm cho nạn nhân bị thương tích nặng ở phần ngực, mặt, vai, đùi, phải nhập viện điều trị nhiều ngày, với thương tật giám định là 10%.

Xác định hành vi của mình là vi phạm pháp luật, Đặng Thanh Bình sau đó đã đến cơ quan công an đầu thú. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, Tiền Giang, đã ban hành quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với Đặng Thanh Bình từ ngày 13/7 cho đến nay.

Nguyên nhân xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát trên là do Đặng Thanh Bình nợ tiền của Nguyễn Văn Thiện, nhưng không chịu trả nợ. Thiện hẹn Bình gặp nhau để nói chuyện, thì bị Đặng Thanh Bình đánh gây thương tích.