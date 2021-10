Truy tố người đàn bà lừa 'chạy trường'

Bà Hảo nhận gần 1,4 tỷ đồng của nhiều người, hứa giúp họ "chạy" biên chế và vào học trường cảnh sát nhưng không thực hiện cam kết.

Bà Trịnh Thị Thanh Hảo (63 tuổi, trú huyện Thanh Trì, Hà Nội) vừa bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại điểm a Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo cáo buộc, bà Hảo là lao động tự do, không có khả năng xin việc làm hay xin cho người khác vào học tại các trường công an nhân dân. Tuy nhiên, bị can nói dối với nhiều người rằng bản thân có mối quan hệ tại các cơ quan Nhà nước.

Năm 2015, Hảo đưa thông tin gian dối, nói với chị H.Q.L. (ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) về việc bị can có thể giúp 2 người được vào biên chế tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Sau đó, chị L. đã giới thiệu 2 người quen đưa cho bà Hảo 770 triệu đồng để xin việc vào các bệnh viện trên. Quá thời gian cam kết, chị L. yêu cầu Hảo hoàn lại tiền nhưng bị can chỉ trả được 180 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Năm 2017, Hảo hứa giúp con trai của ông N.V.T. (ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội) vào học trường cảnh sát với chi phí 620 triệu đồng. Nhận được tiền, người phụ nữ không xin học cho con ông T. mà chiếm đoạt số tiền.

Sau khi các nạn nhân trình báo Công an Hà Nội, Hảo bỏ trốn nên cơ quan điều tra ra lệnh truy nã. Ngày 7/1/2021, người đàn bà 63 tuổi bị bắt giữ.

Theo Khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 500 triệu đồng trở lên thì bị phạt tù 12-20 năm hoặc tù chung thân.