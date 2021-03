Truy tố nam tiếp viên hàng không làm lây lan Covid-19 ở TP.HCM

Dương Tấn Hậu bị truy tố với khung phạt tiền từ 50 triệu đến 200 triệu đồng hoặc phạt tù 1-5 năm.

VKSND TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố Dương Tấn Hậu (28 tuổi, bệnh nhân 1342, nam tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines) về tội Lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người theo Điều 240 Bộ luật Hình sự.

Cáo trạng nhận xét hành vi của Hậu là nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến sự an toàn về tính mạng, sức khỏe của cộng đồng và xã hội. Do đó, cần phải được xử lý nghiêm mới có tác dụng giáo dục đối với bị can và răn đe, phòng ngừa chung.

Công an TP.HCM tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Dương Tấn Hậu. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cáo trạng, ngày 14/11/2020, Hậu cùng đoàn bay của Vietnam Ailines (VNA) từ Nhật Bản về Việt Nam và được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung của VNA.

Qua 2 lần xét nghiệm đều âm tính, Hậu được Khu cách ly tập trung của VNA cho về cách ly tại địa phương đến hết ngày 28/11/2020.

Tuy nhiên, quá trình cách ly tại Khu cách ly tập trung, Hậu đã tiếp xúc trực tiếp với 2 người khác bị nhiễm bệnh.

Cụ thể, 20h ngày 17/11/2020, Hậu ra khỏi phòng và gặp 2 tiếp viên hàng không là N.T.H, N.T..N. tại hành lang khu cách ly (2 người này đã bay trên chuyến bay nhập cảnh về Việt Nam từ ngày 11/11/2020 và có kết quả dương tính lần lượt vào các ngày 25, 26/11/2020). Cả 3 người sau đó về phòng cách ly của Hậu.

Ngoài ra, theo cáo trạng, khi cách ly tại địa phương, Hậu tiếp tục vi phạm các quy định cách ly khi rời khỏi nhà trọ và cùng L.M.S đi ăn, đi uống cà phê. Ngày 22/11/2020, Hậu còn tham gia thi tiếng Anh tại Đại học Hutech.

Đến ngày 28/11/2020, Hậu có kết quả dương tính với Covid-19. Ngày 30/11/2020, lần lượt 3 người tiếp xúc với Hậu đều dương tính với Covid-19.

Cáo trạng nhận định Ban quản lý cơ sở lưu trú, cách ly tập trung của VNA đã không quản lý, giám sát chặt chẽ dẫn đến việc Dương Tấn Hậu tiếp xúc trực tiếp với 2 nữ tiếp viên hàng không. Tuy nhiên, việc tiếp xúc trên xuất phát từ sự tự phát, thiếu ý thức của các cá nhân.

Bên cạnh đó, vai trò của các thành viên trong Ban quản lý là kiêm nhiệm, không phải lực lượng chuyên trách phòng, chống dịch; nhân lực làm việc tại khu cách ly tập trung không đủ để giám sát, quản lý đối với từng cá nhân. Do đó, nhà chức trách không có đủ căn cứ xử lý hình sự với các cá nhân có trách nhiệm ở Ban quản lý.