Truy tố đối tượng tàng trữ ma túy ở Quảng Ninh

Triệt phá đường dây đánh bạc với giao dịch hơn 40 tỷ đồng ở Nghệ An

Công an huyện Quỳnh Lưu vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An triệt xóa ổ nhóm đánh bạc “khủng”.