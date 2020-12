Truy tố băng nhóm trộm tài sản trong bệnh viện

Đình chỉ điều tra bị can Lương Hữu Phước

Công an xác định ông Lương Hữu Phước là người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội. Tuy nhiên, bị can đã chết nên cơ quan điều tra quyết định đình chỉ bị can.