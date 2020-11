Truy tố 8 cựu cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh

Cơ quan tố tụng xác định bà Phượng đã chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ thanh toán khống, gây thiệt hại ngân sách hơn 730 triệu đồng.

VKSND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Phượng, cựu Giám đốc Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh, cùng 7 thuộc cấp về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Theo cáo buộc, từ năm 2009 đến năm 2013, với vai trò lãnh đạo trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường, bà Phượng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chỉ đạo các nhân viên lập chứng từ thanh toán khống các khoản chi cho hoạt động dịch vụ, gồm: Thanh toán tiền thuê ôtô, phụ cấp công tác phí, tiếp khách... gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 730 triệu đồng.

Ngoài ra, cáo trạng còn xác định các ông Nguyễn Hoàng (nguyên Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh), Ngô Đức Hà (nguyên Chi cục phó Chi cục Bảo vệ Môi trường) và nhiều cán bộ, nhân viên của Sở Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường có sai phạm nhưng chưa đến mức xử lý hình sự.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh có văn bản đề nghị cấp thẩm quyền xem xét trách nhiệm cá nhân, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Phượng để điều tra tội Tham ô tài sản. Đến nay, cơ quan điều tra đã thay đổi các quyết định khởi tố vụ án, bị can từ tội Tham ô tài sản sang tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.