Truy tố 5 bị can dùng kìm hành hạ ngư dân trên biển

Liên quan đến vụ 2 ngư dân bị hành hạ dã man trên tàu cá, VKSND huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) ban hành cáo trạng truy tố 5 người về tội hành hạ người khác và cố ý gây thương tích.

Ngày 12/7, theo nguồn tin của phóng viên Tiền Phong, VKSND huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) vừa ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can hành hạ dã man ngư dân Trương Văn Trung (48 tuổi, thường trú ấp 18, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, Kiên Giang), gây thương tích 48%.

Các bị can bị truy tố gồm: Trần Công Toàn (37 tuổi), Đoàn Văn Tạc (41 tuổi, tên gọi khác Đoàn Văn Hùng), Sử Chí Tâm (27 tuổi), Nguyễn Văn Tỵ (34 tuổi), Nguyễn Văn Của (32 tuổi), cùng ngụ huyện Trần Văn Thời. Cả 5 bị can này bị truy tố về tội hành hạ người khác và cố ý gây thương tích.

3 trong 5 bị can liên quan vụ hành hạ ngư dân trên biển.

Trước đó, tối 15/11/2022, mạng xã hội xuất hiện clip ghi cảnh 2 ngư dân bị hành hạ dã man trên tàu cá. Vụ việc sau đó được xác định xảy ra tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Nạn nhân trong vụ bạo hành là ngư dân Trương Văn Trung và ngư dân Lê Văn Bình.

Vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can gồm: Tỵ, Toàn, Hùng và Tâm. Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam thêm bị can tên Nguyễn Văn Của.

Đây là những nghi can thực hiện hành vi đánh ông Bình và Trung trên tàu cá BT 97993 TS tại tọa độ thuộc vùng biển tỉnh Cà Mau, xảy ra ngày 23 và 24/5/2022. Ngoài ra, công an cũng thông tin kết quả giám định thương tật của nạn nhân Trung là 48%.

Cơ quan CSĐT cũng triệu tập lấy lời khai đối với Trương Văn Bình (tự Bình bùa) - người được cho là đang cầm 150 triệu mà chủ tàu cá bồi thường cho nạn nhân Trung nhưng chưa đưa lại.