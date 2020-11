Truy tìm siêu xe Porsche chạy vào đường cấm ở phố cổ Hội An

Đoàn xe gồm một chiếc Porsche 911 Carrera S và 2 môtô chạy vào khu phố dành cho người đi bộ ở Hội An và dừng trước di tích Chùa Cầu.

Ngày 30/11, đại tá Đinh Xuân Nghĩ, Trưởng công an TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, cho biết Công an TP đang truy tìm đoàn xe gồm một ôtô và 2 môtô phân khối lớn chạy vào đường cấm trong khu phố cổ.

"Sau khi nhận được thông tin, công an thành phố đã trích xuất camera truy tìm chủ xe. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa xác định được thời điểm xe vào khu vực đường cấm", đại tá Nghĩ nói với Zing.

Hình ảnh xe Porsche 911 Carrera S chạy vào đường cấm trong phố cổ Hội An. Ảnh mạng xã hội.

Sáng 30/11, mạng xã hội lan truyền tấm ảnh chụp ôtô Porsche 911 Carrera S biển số 51H 330.01 cùng 2 xe môtô phân khối lớn di chuyển vào khu phố dành cho người đi bộ ở Hội An và dừng chân trước di tích Chùa Cầu.

Bà Trương Thị Ngọc Cẩm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao & Truyền thanh - Truyền hình TP Hội An, xác nhận qua hình ảnh được người dân ghi lại cho thấy đoàn ôtô và môtô trên đã lưu thông trên tuyến đường cấm xe.

Thời gian trước, Công an TP Hội An đã xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng và tước bằng lái 2 tháng đối với N.L.Q.T (22 tuổi, trú phường Cẩm An, TP Hội An). T. bị xử phạt vì chạy ôtô vào khu phố cổ.