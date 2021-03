Truy tìm 'quái xế' cầm đầu vụ gây rối trên cao tốc ở TP.HCM

Cơ quan chức năng đã xác định được một số quái xế tham gia gây rối trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Tuy nhiên, đây chưa phải các nghi can cầm đầu.

Sáng 22/3, một chỉ huy đơn vị thuộc Cục CSGT cho Zing biết cơ quan chức năng đã xác minh được một số “quái xế” tham gia gây rối trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

“Chúng tôi đã mời những người này lên để làm rõ. Lực lượng thuộc Cục CSGT tiếp tục phối hợp cùng Phòng CSGT Công an TP.HCM và Công an TP Thủ Đức để truy tìm các nghi can cầm đầu”, vị này nói.

Nhóm thanh niên tụ tập xe, chặn đoạn cao tốc để đua tốc độ. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, rạng sáng 19/3, hàng trăm thanh niên tụ tập chạy xe máy thành đoàn, nẹt pô ầm ĩ và phóng xe bạt mạng trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Hơn 10 phút so kè tốc độ, các "quái xế" đã giải tán và chạy về nhiều hướng. Lúc này, hàng dài xe tải lớn và các loại ôtô nối đuôi nhau phải đứng chờ nhóm này rời đi mới di chuyển trở lại.

Một lãnh đạo Cục CSGT cho biết đơn vị sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp trên và đề ra các biện pháp phòng ngừa mạnh mẽ.