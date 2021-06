Truy tìm nữ giám đốc công ty ‘ma’ lừa đảo 44 tỷ đồng

Lợi dụng lòng tin của nhiều người, Sâm chiêu dụ họ góp vốn đầu tư vào lĩnh vực xăng dầu sau đó chiếm đoạt rồi bỏ trốn.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Sâm (33 tuổi, trú tại TP Vinh) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Do người này đã rời khỏi nơi cư trú nên cơ quan điều tra đã phát thông báo truy tìm, đề nghị quần chúng nhân dân phối hợp báo tin.

Trần Thị Sâm.

Trần Thị Sâm là Giám đốc Công ty CP Thương mại Tổng hợp Mạnh Khang (trụ sở đóng tại TP Vinh) với các ngành nghề đăng ký kinh doanh gồm xây dựng nhà các loại, xây dựng công trình đường sắt và đường bộ, vận tải hàng hoá, buôn bán vật liệu xây dựng, khách sạn, cầm đồ, buôn bán xăng dầu…

Qua xác minh, doanh nghiệp không có hoạt động kinh doanh gì, chỉ có một kế toán nhưng không có quyết định tuyển dụng và không giữ bất kỳ giấy tờ nào. Việc ghi hóa đơn là Sâm chỉ đạo kế toán ghi.

Nữ giám đốc đã đưa thông tin gian dối về kinh doanh xăng dầu nhưng thực tế không có lợi nhuận phát sinh để kêu gọi, huy động vốn của nhiều người, sau đó chiếm đoạt rồi bỏ trốn.