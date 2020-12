Truy tìm những kẻ trả thù tình bằng bom thư

Cách đây 17 năm, một tiếng nổ kinh hoàng phát ra từ căn hộ tập thể khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Khoảng 18h ngày 31/10/2003, người dân nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà anh Nguyễn Văn Viện tại khu tập thể quân đội xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Hậu quả khiến em trai, vợ và con gái nhỏ của anh Viện tử vong, cháu ruột của anh bị thương nặng.

Vụ nổ kinh hoàng

Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết trưa cùng ngày có 2 thanh niên (một nam, một nữ) đi xe máy tới hỏi thăm nhà anh Viện. Họ sau đó đưa cho em trai chủ nhà hộp quà, bên trong đựng chiếc cassette và phong thư ghi dòng chữ "nhờ anh Viện sửa giúp". Tối cùng ngày, em trai anh Viện mở đài ra xem rồi vặn núm chỉnh tiếng thì đài phát nổ khiến những người gần đó gặp nạn.

Vụ án vô cùng thương tâm đã tác động không nhỏ đến tâm lý của người dân, càng thôi thúc cán bộ điều tra tìm ra thủ phạm.

Hiện trường và tang vật là chiếc đài cassete chứa thuốc nổ lấy đi sinh mạng 3 người và một người bị thương tích 94%.

Thượng tá Ngô Văn Đáp, Đội trưởng Đội Công tác nghiệp vụ cơ bản (khi đó là điều tra viên Đội Trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nội) kể, không chỉ riêng vụ án này mà trong cả những vụ án giết người khác, dư luận luôn đòi hỏi cơ quan công an phải nhanh chóng tìm ra thủ phạm. Cùng với đó, tâm trạng của mỗi người khi tổ chức điều tra những vụ án như thế này đều rất đau lòng.

“Khi tiếp nhận thông tin ban đầu, chúng tôi nhận thấy hậu quả vô cùng nặng nề, nạn nhân có người lớn, có trẻ em, nên sự bức xúc của dư luận rất lớn”, thượng tá Ngô Văn Đáp chia sẻ.

Vụ việc xảy ra tại một khu tập thể cán bộ công nhân viên quốc phòng nên ban đầu do Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng thụ lý. Về sau, do nhận thấy có nhiều dấu hiệu của vụ án hình sự, các nạn nhân lại không thuộc lực lượng vũ trang nên Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã chuyển Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội giải quyết.

Gian nan tìm kẻ thủ ác

Tiếp nhận hồ sơ từ Bộ Quốc phòng, Phòng Cảnh sát điều tra, Phòng Kỹ thuật hình sự của Công an Hà Nội đã cử những cán bộ dày dạn kinh nghiệm khẩn trương xuống hiện trường thu thập manh mối, chứng cứ để giải mã những nút thắt của vụ án. Khi ấy, Công an huyện Sóc Sơn vẫn đang bảo vệ hiện trường.

Thượng tá Phạm Hùng Sinh, nguyên Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Sóc Sơn kể, trong cuộc đời, lần đầu anh chứng kiến một hiện trường như vậy. Chỉ huy Công an huyện đã báo cáo sự việc về Công an TP và Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự đang di chuyển về hiện trường.

Vì tiếp nhận vụ án sau một thời gian nhất định nên đây cũng là một trong những khó khăn của lực lượng điều tra. Sự căng thẳng ngày càng được đẩy lên cao khi cháu anh Viện (người được cho là nắm rõ thông tin về gói quà) vẫn phải nằm cấp cứu tại bệnh viện.

Không khí hoang mang trong dân chúng càng khiến lực lượng điều tra cảm thấy đang phải gánh một trách nhiệm nặng nề. Cùng với Công an huyện Sóc Sơn, các trinh sát đã khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, nhiều tổ công tác được tung đi để xác minh các thông tin ban đầu.

“Hiện trường vụ án xảy ra cách đường quốc lộ khoảng 200 m. Tiếng nổ gây hoang mang khu vực dân cư, đồng thời ảnh hưởng đến trật tự giao thông. Tuyến quốc lộ 3 chạy qua khu vực hiện trường bị tắc khoảng 2 km. Chúng tôi đã báo cáo Công an huyện Sóc Sơn huy động tất cả lực lượng đến để giải tỏa giao thông. Vụ việc đã không chỉ dừng lại ở địa bàn huyện Sóc Sơn mà các tỉnh lân cận cũng có thông tin, gây bàn tán xôn xao trong quần chúng nhân dân”, thượng tá Phạm Hùng Sinh nhớ lại.

Bằng sự cẩn trọng, tỉ mỉ, khoa học, lực lượng kỹ thuật hình sự đã thu được một số dấu vết, vật chứng rất quan trọng. Đó là một số mảnh vỡ bị găm vào thân cây chuối. Ban chuyên án cho rằng, vật liệu nổ là cục pin tiểu bên trong đài cassette. Nhiều cuộc họp đã được diễn ra dù chỉ trong chớp nhoáng để Ban chuyên án tổng hợp thông tin và đưa ra những phân tích xác đáng.

Những câu chuyện thu nhặt lộn xộn rất cần có sự sắp xếp, xâu chuỗi, sàng lọc kỹ. Bản thân anh Nguyễn Văn Viện ngay lúc này cũng đang sang chấn tâm lý do sự ra đi của vợ và con nên cũng chưa thể cung cấp được thông tin. Không để một giây phút nào trôi qua vô ích, các điều tra viên sử dụng các biện pháp nghiệp vụ liên quan khi có kết luận giám định hiện trường.

Sự trả thù mất nhân tính

Các trinh sát nhận định, để thực hiện một vụ nổ tinh vi như thế này, hung thủ phải là người rất am hiểu về thuốc nổ, bom mìn. Hơn nữa, hình thức gửi bom thư như thế này rất có thể là một vụ trả thù cá nhân. Vậy mâu thuẫn nào khiến kẻ thủ ác gây ra cái chết thương tâm cho những nạn nhân? Vì tiền, vì tình hay vì một nguyên nhân nào khác?

Ngô Mạnh Hùng và Lại Thị Kiều Lan tại thời điểm bị bắt giữ.

Rà soát mối quan hệ của 3 nạn nhân, cơ quan điều tra không tìm được mâu thuẫn nào. Trong khi đó anh Viện cho hay, rất có thể bom thư là nhằm vào mình, nhưng may mắn thời điểm đó anh không có nhà. Anh Viện nhớ lại, trước kia anh từng có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ tên Lan ở Thái Nguyên. Vài ngày trước, bạn trai cô này có gọi điện thoại cho anh và 2 người đã có những lời lẽ thách thức nhau, đây rất có thể là nguyên cớ dẫn tới thảm án.

Nút thắt vụ án như được tháo gỡ, trinh sát xác minh người yêu cũ của anh Viện tên đầy đủ là Lại Thị Kiều Lan. Cô này hiện có quan hệ yêu đương với một nhân viên tư vấn xây dựng ở Bắc Kạn tên là Ngô Mạnh Hùng. Qua nhiều ngày tìm hiểu, ban chuyên án nhận thấy cả 2 người này có biểu hiện bất thường về tâm lý.

4 ngày sau khi xảy ra vụ án, đối chiếu một số chứng cứ trùng khớp có liên quan, Ban chuyên án quyết định bắt Hùng và Lan để phục vụ điều tra.

Lan khai, năm 2000 có quan hệ tình cảm với anh Viện và thường xuyên qua lại nhà nhau chơi. Cuối năm đó, do công việc không ổn định nên đôi bên chia tay, anh Viện lập gia đình và sinh con. Đầu năm 2003, Lan lên Bắc Kạn làm việc và có quan hệ tình cảm với Ngô Mạnh Hùng.

Trong thời gian quen Lan, Hùng biết người yêu vẫn còn nặng tình, thỉnh thoảng hay liên lạc với anh Viện nên cảm thấy ghen tuông, thù tức. Hùng yêu cầu Lan cho số điện thoại và địa chỉ anh Viện. Một lần gọi điện nói chuyện, Hùng cho rằng anh Viện dùng lời lẽ thiếu văn hóa, xúc phạm đến danh dự của Lan và bản thân mình nên nảy sinh ý định trả thù.

Hùng kể lại với Lan sự việc bị anh Viện xúc phạm, cô này cũng bực tức nói rằng người tình cũ không hề yêu mình, chỉ lợi dụng tình cảm nên đồng ý với Hùng về kế hoạch trả thù. Hùng am hiểu về thuốc nổ và đã chế tạo mìn giấu trong chiếc cassette bán dẫn, chỉ cần vặn volume là sẽ kích nổ. Chế tạo xong bom thư, Hùng và Lan gói vào bìa carton thành hộp quà, bên ngoài có phong thư ghi chữ “nhờ anh Viện sửa giúp”. Hai kẻ trên đã mang quả bom thư này đến nhà anh Viện và hậu quả đau lòng đã xảy ra.

Tháng 6/2004, TAND Hà Nội tuyên phạt Ngô Mạnh Hùng mức án tử hình về tội Giết người; Chế tạo, sử dụng, mua bán trái phép vật liệu nổ. Còn Lại Thị Kiều Lan lĩnh án chung thân.