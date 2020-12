Truy tìm nhóm đua xe trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Khoảng 20 thanh niên chạy xe máy lên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương, đoạn qua huyện Bến Lức (Long An), tổ chức đua xe trái phép.

Ngày 28/12, ông Phùng Văn On, Ủy viên trường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Long An, cho biết đơn vị đã đề nghị Công an huyện Bến Lức vào cuộc điều tra việc hàng chục thanh niên tụ tập, đua xe trái phép trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Nhóm thanh niên tổ chức đua xe trên cao tốc. Ảnh: A.L.

Trước đó, tối 27/12, clip dài hơn 30 giây ghi lại cảnh nhóm thanh niên không đội mũ bảo hiểm, tụ tập trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương, đoạn qua xã An Thạnh, huyện Bến Lức.

Nhóm này chia mỗi đợt đua thành 3 xe dàn hàng ngang, tăng tốc một đoạn khoảng 200 m rồi quay đầu nẹt pô inh ỏi. Xung quanh có nhiều thanh niên khác cổ vũ.

Anh Nguyễn Hoài Tâm (29 tuổi, ngụ xã An Thạnh) cho biết tình trạng đua xe trên đường dẫn lên cao tốc diễn ra thường xuyên gần đây nhưng không thấy lực lượng chức năng xử lý.

“Có lúc nhóm này tập trung hơn 100 chiếc xe máy và tổ chức đua. Thời gian đua xe vào chiều tối và giữa khuya”, anh Tâm nói.