Truy tìm nguyên giám đốc nghi chiếm đoạt hơn 14 tỷ

Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã phát thông báo truy tìm nguyên giám đốc bị tố giác có hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt số tiền lớn.

Theo cáo buộc, Công ty TNHH Một thành viên quản lý nợ và khai thác tài sản thuộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) tố giác đối với bà Trác Tú Vân, nguyên Giám đốc Công ty TNHH nông sản thực phẩm Đức Thành (địa chỉ 225 Phạm Văn Chí, tổ 36, khu phố 2, phường 3, quận 6, TP.HCM) có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Số tài sản bị tố chiếm đoạt gồm: 300 tấn hạt sen, 855 tấn mỳ lát được lưu giữ tại kho ấp Phú Thứ, xã Phú An, thị xã Bến Cát thông qua việc thế chấp lô hàng trên để vay 8,1 tỷ đồng và 281.000 USD tại Ngân hàng Eximbank Chi nhánh Hòa Bình. Tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 14 tỷ đồng .

Qua xác minh, kiểm tra, cơ quan chức năng hiện không rõ bà Trác Tú Vân đang làm gì, ở đâu.

Để phục vụ việc kiểm tra, xác minh tin báo tội phạm, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thông báo cơ quan, tổ chức, cá nhân khi có thông tin liên quan đến bà Trác Tú Vân đề nghị báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương hoặc báo cho cơ quan công an gần nhất để phối hợp giải quyết.