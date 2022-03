Truy tìm người trốn khỏi Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Cảnh sát hình sự truy tìm Đào Hoài Điệp, bệnh nhân ở cùng khoa với bị can tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1.

Ngày 30/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đang truy tìm Đào Hoài Điệp (37 tuổi, ở huyện Thanh Trì) sau khi người này trốn khỏi cơ sở chữa bệnh bắt buộc tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1.

Ông Nguyễn Tuấn Hưng, Giám đốc bệnh viện, xác nhận Điệp là bệnh nhân cùng điều trị với Nguyễn Xuân Quý (người mới đây bị Công an Hà Nội đề nghị truy tố do tổ chức sử dụng, mua bán trái phép ma túy tại cơ sở y tế này).

Theo ông Hưng, Đào Hoài Điệp bỏ trốn từ giữa năm 2021 sau khi Công an Hà Nội bắt giữ Nguyễn Xuân Quý và các bị can trong vụ án. Quá trình rà soát, bệnh viện đã đề nghị cơ quan công an truy tìm.

Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 ở huyện Thường Tín, Hà Nội. Ảnh: N.H.

Theo nhà chức trách, cuối năm 2020, khi đang bị bắt buộc chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, Nguyễn Xuân Quý lợi dụng mối quan hệ với nhiều cán bộ y tế đã cải tạo buồng chữa bệnh thành phòng tổ chức sử dụng ma túy.

Tháng 3/2021, Quý chỉ đạo Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Công Thường và Nguyễn Trung Nguyên nhiều lần ra, vào bệnh viện để giao dịch ma túy với người khác.

Sáng 20/3/2021, cảnh sát khám xét nơi Quý chữa bệnh, qua đó thu giữ hơn 5 kg ma túy được cất giấu trong phòng bay lắc. Trưa cùng ngày, cơ quan chức năng phát hiện Nguyễn Xuân Quý, Đào Hoài Điệp cùng 4 cô gái tụ tập sử dụng ma túy tại một khách sạn ở quận Hai Bà Trưng, cách Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 gần 20 km.

Qua xem xét, cơ quan công an xử phạt hành chính Đào Hoài Điệp về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Sau khi trở lại bệnh viện, người này đã lợi dụng sơ hở để bỏ trốn.