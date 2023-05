Truy tìm người phụ nữ bị tố lừa hơn 2 tỷ đồng

Sau khi góp vốn hơn 2 tỷ đồng, bà Tr. không nhận được khoản lợi nhuận nào như bà Nhãn hứa hẹn.

Ngày 12/5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty Cổ phần Khai Tâm Sáng và Công ty TNHH Hiếu Quốc có trụ sở tại TP.HCM.

Kết quả điều tra xác định do quen biết từ trước, từ ngày 1/11/2020 đến ngày 1/12/2021, bà Tr. (trú tại phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã ký 4 hợp đồng góp vốn tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng vào Công ty cổ phần Khai Tâm Sáng và Công ty TNHH Hiếu Quốc, do bà Trần Thị Thanh Nhãn (SN 1978, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP.HCM) làm đại diện theo pháp luật, để kinh doanh trường mầm non Quốc Anh (trụ sở tại quận Gò Vấp và quận 6, TP.HCM) do bà Nhãn làm chủ đầu tư.

Toàn bộ số tiền trên, bà Tr. chuyển vào tài khoản số 060239921526 của bà Trần Thị Thanh Nhãn và tài khoản số 34825195678 của chồng bà Nhãn là ông Nguyễn Đình Phán. Sau khi góp hơn 2 tỷ đồng , bà Tr. không nhận được khoản lợi nhuận nào như bà Nhãn hứa hẹn.

Kết quả xác minh tại Công an phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, xác định bà Nhãn đã vắng mặt tại địa phương, hiện không biết ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM yêu cầu Trần Thị Thanh Nhãn đến Phòng Cảnh sát Kinh tế (Đội 9) tại địa chỉ số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10 để làm rõ vụ việc.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo, đương sự Nhãn không trình diện thì xem như là bỏ trốn và cơ quan điều tra sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân phát hiện Trần Thị Thanh Nhãn, đề nghị báo cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, Điều tra viên thụ lý: Phạm Văn Hải, điện thoại liên lạc 0909.845.179.