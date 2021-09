Truy tìm người mạo danh chủ tịch huyện xin gạo cứu trợ

Chủ tịch huyện Nam Giang, Quảng Nam, khẳng định không nhắn tin xin gạo cứu trợ do bão số 5 và đề nghị công an truy tìm người mạo danh.

Trao đổi với Zing trưa 12/9, ông A Viết Sơn, Chủ tịch UBND huyện Nam Giang, Quảng Nam, cho biết sáng cùng ngày có một người mạo danh ông để nhắn tin cho ông Đoàn Ngọc Hải xin 10 tấn gạo cứu trợ 40 hộ dân bị cô lập vì sạt lở do ảnh hưởng bão số 5 (Conson).

Chủ tịch UBND huyện Nam Giang khẳng định tại địa phương không có hộ dân bị cô lập do sạt lở, mưa lớn và đề nghị công an vào cuộc làm rõ.

"Tôi chưa biết mục đích của người mạo danh để nhắn tin xin gạo cứu trợ là gì, còn về phía UBND huyện, trong đó cá nhân tôi không có việc đó. Tôi đã yêu cầu công an huyện xác minh xem người mạo danh là ai để xử lý nghiêm. Nếu người này ở địa phương khác sẽ mời công an tỉnh vào cuộc xác minh, làm rõ", ông Sơn nói.

Do ảnh hưởng bão số 5, hai ngày qua tại huyện Nam Giang xảy ra mưa lớn, tuy nhiên không có vùng bị cô lập, sạt lở.

UBND huyện Nam Giang cũng yêu cầu các xã tích trữ lương thực, thực phẩm đáp ứng đầy đủ cho người dân trong 10-15 ngày nếu có xảy ra tình trạng bị cô lập, chia cắt do mưa bão, lũ quét.

Ngày 12/9, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cho biết do ảnh hưởng bão số 5, đến nay tổng số hộ dân trên toàn tỉnh được sơ tán hơn 2.800 hộ với hơn 9.100 nhân khẩu. Những nơi sơ tán nhiều nhất ở địa phương như TP Tam Kỳ, TP Hội An và thị xã Điện Bàn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Nam, mưa lớn do ảnh hưởng bão số 5, từ 19h ngày 11/9 đến 5h30 ngày 12/9, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến hơn 40 mm, có nơi cao hơn như Trà Giáp (huyện Bắc Trà My) 122,8 mm, Tam Trà (huyện Núi Thành) 147,6 mm.

Dự báo hôm nay các địa phương tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa ở vùng đồng bằng ven biển và vùng núi phía nam phổ biến 80-120 mm, có nơi trên 150 mm.