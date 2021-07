Truy tìm người liên quan vụ đốt nhà đội trưởng cảnh sát hình sự

Quá trình điều tra nhóm bị can đốt nhà Đội trưởng Cảnh sát hình sự Công an quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ, cảnh sát đã ra thông báo truy tìm Nguyễn Minh Tới.

Ngày 9/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ, thông báo truy tìm Nguyễn Minh Tới (39 tuổi, ở phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt).

Cơ quan công an xác định người này có liên quan đến vụ án hủy hoại tài sản xảy ra tại quận Thốt Nốt vào tháng 9/2020.

Cảnh sát yêu cầu Tới ra trình diện, phục vụ công tác điều tra. “Tới được xác định có vai trò liên quan trong vụ án, hiện nay không có mặt tại nơi cư trú nên cơ quan điều tra ra thông báo truy tìm”, một cán bộ điều tra thông tin.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 30/9/2020, nhà của thiếu tá Hồ Đình Huyên, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thốt Nốt ở phường Trung Kiên bị người khác phóng hỏa. Đám cháy sau đó được dập tắt, không gây thiệt hại về người.

Cảnh sát vào cuộc điều tra, khởi tố bị can đối với Hồ Thanh Hải (33 tuổi) và Nguyễn Quốc Tài Nguyên (21 tuổi, cùng ở quận Thốt Nốt). Hải và Nguyên thừa nhận đã đổ xăng đốt nhà của thiếu tá cảnh sát, theo xúi giục của Trần Công Xuân (thường gọi Chín Xuân, 52 tuổi).

Theo lời khai của hai bị can, nguyên nhân sự việc do trước đó một đàn em của Xuân xảy ra mâu thuẫn và cầm ly đánh vào mặt người khác gây thương tích 27%. Sau khi xảy ra sự việc, Xuân cho đàn xem đến nhà nạn nhân xin lỗi và bồi thường, yêu cầu rút đơn đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Công an quận Thốt Nốt nhận định với kết quả giám định và việc cầm ly đập ly vào mặt nạn nhân là hành vi côn đồ, đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên tiến hành khởi tố, bắt tạm bị can liên quan.

Xuân cho rằng cơ quan điều đã làm khó, trực tiếp là thiếu tá Hồ Đình Huyên, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự nên đã xúi giục đàn em gây ra vụ phóng hỏa.

Trần Công Xuân bị bắt giữ vào tối 26/3. Ảnh: Đ.Đ.

Quá trình mở rộng điều tra, tối 26/3, Công an TP Cần Thơ đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, khởi tố bị can và bắt tạm giam Xuân.

Người đàn ông 52 tuổi này được xem là “giang hồ có số má” ở quận Thốt Thốt. Xuân thành lập hội bốc vác do mình quản lý, sau đó buộc nhiều cơ sở kinh doanh ký hợp đồng. Xuân khoán lại cho đàn em làm việc để hưởng tiền chênh lệch.