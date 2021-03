Truy tìm người gây ra vụ nổ tiệm vàng

Cơ quan chức năng đang truy xuất hình ảnh từ camera an ninh và xác minh thông tin nghi phạm gây ra nổ tiệm vàng Đức Đệ là hàng xóm.

Trưa 18/3, đại diện UBND phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, cho hay cơ quan chức năng vẫn đang truy tìm nghi phạm gây ra vụ nổ trước tiệm vàng Đức Đệ, số 75 Hải Triều, phường Quán Toan.

Người đàn ông gây ra vụ nổ tại tiệm vàng đã bỏ trốn. Ảnh: Lê Trang.

Về thông tin nghi phạm là hàng xóm và có biểu hiện ngáo đá, Chủ tịch phường Quán Toan Mai Văn Tuyên cho biết cơ quan công an đang làm rõ nghi vấn này.

“Thông tin hiện tại chỉ do người dân đồn đoán. Công an đang trích xuất hình ảnh từ camera an ninh của tiệm vàng để nhận diện kẻ gây án”, ông Mai Văn Tuyên nói.

Khoảng 19h ngày 17/3, một người đàn ông xông vào tiệm vàng Đức Đệ gây ra vụ nổ.

Chủ tiệm vàng cùng người dân gần đó đã truy bắt nghi phạm. Chạy được khoảng 50 m, người đàn ông này ném quả mìn tự chế thứ hai nhưng không phát nổ. Sau đó, kẻ gây án dùng dao đâm một người đi đường để cướp xe máy.

Theo chủ tiệm vàng, vụ nổ khiến phần quầy hàng bị hư hỏng, tài sản bên trong không bị mất.