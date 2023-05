Truy tìm người đàn ông liên quan nghi án giết con gái 4 tuổi

Công an Quảng Ngãi huy động lực lượng truy tìm ông Đinh Văn Thôi do liên quan nghi án giết con gái 4 tuổi.

Chiều 27/5, hàng chục cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) truy tìm ông Đinh Văn Thôi(46 tuổi, ngụ xã Sơn Thủy, huyện Sơn Hà) do liên quan nghi án giết người.

Cùng ngày, Công an Quảng Ngãi phát đi thông báo đề nghị người dân khi phát hiện ông Thôi (có đặc điểm như hình ảnh) cần thông báo ngay cho công an địa phương nơi gần nhất hoặc liên hệ Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Tơ qua số điện thoại: 02553.863238; 0977.655.199.

Chân dung ông Thôi. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo hồ sơ, sau khi kết hôn, ông Thôi về sống cùng nhà vợ tại xã Ba Vì, huyện Ba Tơ. Do mâu thuẫn gia đình, rạng sáng 27/5, ông Thôi dùng 2 sợi dây thừng tự treo cổ và con gái 4 tuổi.

Phát hiện sự việc, bà P.T.C l. (34 tuổi, vợ ông Thôi) cắt dây giải cứu. Ông Thôi thoát chết, cùng vợ đưa con gái đến Trạm Y tế xã Ba Vì cứu chữa nhưng nhân viên y tế xác định cháu bé tử vong trước đó.

Sau đó, ông Thôi lẻn bỏ trốn khỏi Trạm Y tế xã Ba Vì. Khi chạy trốn, người đàn ông này mặc áo ca rô màu xám, quần jean màu xanh, không mang dép.