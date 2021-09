Truy tìm nghi phạm trộm bia ở Bình Phước

Thương chạy xe máy chở theo Dương đến trước tạp hóa ở thị trấn Thanh Bình (Bình Phước) trộm một thùng bia rồi mang đi bán lấy tiền tiêu xài.

Chiều 6/9, Công an huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, cho biết đang truy xét Đoàn Công Dương (26 tuổi, người địa phương) để điều tra, xử lý về hành vi Trộm cắp tài sản.

Thương chở theo Dương đi trộm bia bị camera an ninh ghi lại. Ảnh chụp clip màn hình.

Trưa 5/9, mạng xã hội lan truyền video một đôi nam nữ chạy xe máy đến trước cửa hàng tạp hoá Quế Sơn ở thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, trộm một thùng bia.

Công an huyện Bù Đốp sau đó chỉ đạo Công an thị trấn Thanh Bình và Công an xã Hưng Phước khẩn trương xác minh, truy xét đôi nam nữ trên.

Đến 14h cùng ngày, cảnh sát xác định Lê Thị Hoài Thương (35 tuổi, ngụ huyện Bù Đốp) là người cầm lái chiếc xe máy trên nên mời lên làm việc.

Thương được Đoàn Công Dương rủ đi trộm cắp, sau đó chạy xe máy đến cửa tạp hóa Quế Sơn trộm bia như clip lan truyền.

Sau khi trộm được, Thương cùng đồng phạm mang đi bán được 300.000 đồng để tiêu xài cá nhân. Biết việc Thương bị bắt, Đoàn Công Dương đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo cảnh sát, nghi phạm Đoàn Công Dương nghiện ma túy, mới ra tù vào ngày 26/6.