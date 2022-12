Truy tìm nghi phạm sát hại vợ chồng giáo viên ở Bắc Ninh

Lực lượng chức năng đang truy tìm nghi phạm đột nhập vào nhà dân, sát hại vợ chồng ở xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 30/12, Công an huyện Thuận Thành đang phối hợp cùng Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra, truy bắt nghi phạm gây ra vụ án mạng xảy ra tại xã Mão Điền, huyện Thuận Thành khiến ông N.T.G. (giáo viên trường THCS Mão Điền) tử vong, bà N.T.H. (giáo viên trường Tiểu học Mão Điền 2) bị thương nặng.

Theo cơ quan công an, khoảng 2h ngày 30/12, nhà ông N.T.G. (sinh năm 1969, trú ở xóm Ngòi, xã Mão Điền) bị một nghi phạm đột nhập, trộm cắp tài sản.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: V.C.

Qua trích xuất camera an ninh, công an xác định nghi phạm là nam giới, khoảng 30-50 tuổi, cao 1,65-1,75 m, mặc quần áo thể thao màu đen có dính máu, có kẻ dọc phản quang ở đùi trái, chân đi tất màu đen có dính máu, không đi giày dép. Tại hiện trường, công an phát hiện đôi giày có đế màu đỏ cỡ 43, nhãn hiệu Adidas loại Boost.

Công an kêu gọi quần chúng nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, tố giác tội phạm, khi có các thông tin liên quan đến vụ án, cần liên hệ ngay cho cơ quan chức năng.