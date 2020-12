Truy tìm nghi phạm giết người đốt xác ở miền Tây

Cảnh sát xác định sau khi gây án mạng, nghi phạm 48 tuổi phóng xe Air Blade bỏ trốn.

Ngày 16/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp thông báo truy tìm Lê Trường Thành (48 tuổi, ngụ xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau).

Thông báo được gửi đến Cục cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Phòng cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Công an các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Chân dung Lê Trường Thành. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cảnh sát, Lê Trường Thành là nghi phạm gây ra vụ giết người, đốt xác tại xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh.

Công an tỉnh Đồng Tháp bước đầu xác định khoảng 2h ngày 14/12, Thành đột vào nhà một phụ nữ ở xã Mỹ Hiệp.

Nghi phạm sau đó chém Võ Hoàng Quân (38 tuổi, khách ngủ tại đây) rồi tẩm xăng đốt khiến nạn nhân tử vong.

Nữ chủ nhà và hai con cũng bị chém, phải đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi gây án, thủ phạm đã bỏ trốn.

Nhà chức trách cho biết Thành điều khiển xe máy Air Blade màu đen mang biển số: 95H1-297.50.

Nghi phạm có dáng người cao, da trắng. Kiểu tóc cạo trọc, có sẹo chấm 2 cm dưới sau mắt trái.

Các cơ quan đơn vị, người dân nếu phát hiện hoặc có thông tin nghi phạm báo ngay đến cơ quan điều tra theo số điện thoại: 0693.620.202, hoặc gặp điều tra viên Trần Thanh Thuận theo số điện thoại: 0939.792.277.

Các trường hợp cố tình bao che, không tố giác tội phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.