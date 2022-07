Truy tìm nghi phạm chém chết người vì bị tạt đầu xe ở Hải Phòng

Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP Hải Phòng) phối hợp Công an quận Ngô Quyền tìm thông tin và những người liên quan vụ va chạm giao thông dẫn đến xô xát, khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, tối 18/7, anh Trần Cao C. (SN 1983, quê Thanh Hóa) điều khiển xe máy chở anh Sùng Văn V. (SN 1993, quê Cao Bằng) di chuyển từ đường Nguyễn Văn Linh về đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, thuộc địa bàn phường Lạch Tray, Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

Đến ngã tư cầu vượt Lạch Tray, xe máy do anh C. điều khiển đã vượt ngay trước đầu xe máy nhãn hiệu Honda Wave do một người đàn ông trung niên điều khiển, chở theo một phụ nữ.

Hiện trường vụ việc.

Bị tạt đầu xe, người đàn ông đi xe Wave Honda đã đuổi theo, chặn xe anh C. trước số nhà 122A Nguyễn Bỉnh Khiêm. Tại đây, 2 người đàn ông xảy ra cãi vã. Sau đó, người đàn ông trung niên lấy dao ở yếm xe máy ra chém trúng đùi anh C., khiến anh này ngã gục.

Anh C. được người dân đưa vào Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng cấp cứu, nhưng vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Công an thành phố Hải Phòng đề nghị người dân có thông tin, hình ảnh liên quan vụ việc phối hợp với cơ quan chức năng, phục vụ công tác điều tra, truy tìm nghi phạm.