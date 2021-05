Truy tìm nghi phạm chém 3 người ở TP.HCM

Cảnh sát xác định sau cuộc hỗn chiến ở quận Bình Tân khiến 3 người bị thương, Tuấn đã bỏ trốn.

Công an quận Bình Tân, TP.HCM, vừa ra quyết định truy tìm Nguyễn Bá Tuấn (còn gọi là Ken, 29 tuổi, quê Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Nguyễn Bá Tuấn. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo điều tra, đầu tháng 4/2020, Tuấn và một số người khác xô xát ở khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân.

Trong lúc hỗn chiến, Tuấn dùng hung khí tấn công khiến 3 người trong nhóm đối phương bị thương.

Nghi phạm bỏ trốn sau khi vụ án xảy ra.

Công an quận Bình Tân đã gửi thông báo đến các đơn vị thuộc Công an TP.HCM và Công an TP Hà Nội để bắt giữ Tuấn.