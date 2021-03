Truy tìm nghi can giết người

Chờ lâu không thấy mẹ vào phòng ngủ, con gái ra ngoài kiểm tra, phát hiện mẹ nằm chết tại cửa.

Chiều 8/3, Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, phát đi thông báo truy tìm Lê Lâm Trường (26 tuổi, ngụ xã Tân Phú, huyện Châu Thành), nghi can của vụ án Giết người. Nạn nhân trong vụ án này là chị Lê Thị Kim An (35 tuổi), ở xã Vĩnh An, huyện Châu Thành.

Tối 7/3, chị An và con gái về quê để giữ nhà cho cha mẹ. Đến gần 24h, chị An ra trước đóng cửa nhà.

Chờ lâu không thấy mẹ vào phòng ngủ, người con ra ngoài kiểm tra, phát hiện mẹ nằm chết tại cửa. Đầu chị An có vết thương, chảy nhiều máu.

Công an huyện Châu Thành vào cuộc điều tra, nghi vấn Trường đã gây án mạng. Sau khi xảy ra vụ án, Trường không có mặt tại địa phương và gia đình không biết nghi can đi đâu.