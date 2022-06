Truy tìm nam thanh niên vượt chốt cấm, xuyên hầm Hải Vân bằng xe máy

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa vào cuộc truy tìm, xác minh danh tính để xử lý nghiêm một trường hợp nam thanh niên liều lĩnh vượt chốt cấm để “xuyên” qua hầm đường bộ Hải Vân.

Chiều 16/6, thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh Thừ Thiên - Huế cho biết lực lượng chức năng thuộc đơn vị vừa vào cuộc truy tìm, xác minh danh tính để xử lý nghiêm một trường hợp nam thanh niên liều lĩnh vượt chốt cấm để băng qua hầm đường bộ Hải Vân từ phía Đà Nẵng về Huế bằng xe gắn máy.

Trong khi, tuyến giao thông này lâu nay cấm lưu hành phương tiện xe gắn máy qua lại.

Nam thanh niên liều lĩnh điều khiển xe gắn máy xuyên hầm Hải Vân, dù đơn vị quản lý hầm đã thực hiện các biện pháp ngăn chặn.

Trước đó, đơn vị quản lý, vận hành hầm đường bộ Hải Vân thuộc Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả phát văn bản gửi các cơ quan chức năng đề nghị điều tra, xử lý một trường hợp nam thanh niên ngang nhiên điều khiển trái phép xe gắn máy băng qua hầm Hải Vân.

Cụ thể, vào 17h02 chiều 12/6, một nam thanh niên đã điều khiển xe gắn máy mang BKS 75 F1-628.16 lưu thông hướng Đà Nẵng - Huế.

Nam thanh niên cố tình vượt qua chốt kiểm soát an ninh tại đầu tuyến phía nam hầm Hải Vân (thuộc địa phận TP Đà Nẵng), tiếp tục vượt nhiều xe ô tô đang đi vào đường dẫn hầm rồi chạy thẳng vào hầm Hải Vân theo hướng Đà Nẵng - Huế.

Phát hiện sự việc, đơn vị quản lý và vận hành hầm Hải Vân đã kéo barie, chặn ô tô để cảnh báo, ngăn chặn. Nhưng nam thanh niên vẫn bất chấp, phóng xe với tốc độ cao để băng qua hầm.

Khi đến cửa hầm phía bắc (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế), nam thanh niên tiếp tục điều khiển xe gắn máy vượt chốt an ninh và Trạm thu phí Bắc Hải Vân.

Hình ảnh người và phương tiện vượt hầm Hải Vân, cố tình thông chốt tại phía bắc hầm do đơn vị chức năng cung cấp.

Đơn vị quản lý hầm Hải Vân đã cung cấp thông tin biển số xe gắn máy cho lực lượng an ninh, CSGT huyện Phú Lộc, Trạm CSGT Phú Lộc thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế để điều tra, truy xét, xử lý theo quy định pháp luật đối với nam thanh niên coi thường quy định bảo đảm an toàn qua hầm đường bộ Hải Vân.

Được biết, hầm đường bộ Hải Vân 2 nối TP Đà Nẵng và tỉnh TT-Huế đưa vào vận hành từ cuối năm 2020. Đơn vị quản lý cấm vận hành, lưu thông qua hầm đối với xe gắn máy, xe chở chất độc hại, dễ cháy, xe công trình; xe thô sơ, xe đạp, người đi bộ...

Người điều khiển phương tiện xe gắn máy muốn qua hầm phải sử dụng dịch vụ ôtô trung chuyển, hoặc đi theo đường đèo Hải Vân.