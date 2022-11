Quá trình điều tra vụ người đàn ông bị hành hạ trên tàu cá ở Cà Mau, các bị can khai thêm một nghi can. Trong 3 người đang bị tạm giam, thuyền trưởng Toàn có vai trò chủ mưu.

Ngày 25/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) kết hợp cùng cơ quan chức năng của địa phương này truy tìm một nghi can hành hạ người đàn ông trên tàu cá biển kiểm soát BT 97993-TS của bà Phạm Thị Hà, tạm trú khóm 3, thị trấn Sông Đốc. Nghi can này tên Của, chưa xác định nhân thân, quê quán.

Nói với Zing, ông Nguyễn Đồng Tình, Viện trưởng VKSND huyện Trần Văn Thời, cho biết 3 bị can Nguyễn Công Toàn (còn gọi là To, 33 tuổi), Đoàn Văn Hùng (44 tuổi, ngụ thị trấn Sông Đốc) và Nguyễn Văn Tỵ (34 tuổi, ngụ xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời) đang bị tạm giam. Trong đó, Toàn là thuyền trưởng tàu cá BT 97993-TS, có vai trò chủ mưu trong việc hành hạ nạn nhân Trương Văn Trung (47 tuổi) và Lê Văn Bình (30 tuổi, cùng ngụ Kiên Giang).

Từ trái qua: Nguyễn Công Toàn, Đoàn Văn Hùng và Nguyễn Văn Tỵ. Ảnh: Công an cung cấp.



Theo ông Tình, Toàn là thuyền trưởng, nên có quyền cao nhất trên tàu. Lấy lý do nạn nhân làm việc chậm, trong lúc ăn nhậu, Toàn đã yêu cầu các thuyền viên đánh đập, hành hạ nạn nhân.

Quá trình điều tra, nạn nhân và các bị can còn khai ra một người tên Của tham gia hành hạ ông Trung. Cơ quan điều tra đang truy tìm và làm rõ nhân thân nghi can này.

Nói về trách nhiệm của chủ tàu cá là bà Phạm Thị Hà, ông Nguyễn Đồng Tình cho rằng người này ở đất liền, không biết việc các thuyền viên bị hành hạ.

Hồi tháng 5, ông Trung và anh Bình trình báo với cơ quan chức năng tại thị trấn Sông Đốc về việc bị nhiều người hành hung trên tàu cá. Hai nạn nhân trình bày đầu tháng 1, tàu cá BT 97993-TS xuất bến tại cửa biển Sông Đốc. Trên tàu có 7 thuyền viên do Nguyễn Công Toàn (còn gọi là To, con ruột bà Hà) làm thuyền trưởng.

Các thuyền viên là Nguyễn Văn Hùng (38 tuổi), Đoàn Văn Hùng, Trương Văn Trung, Phạm Chí Cường, Nguyễn Văn Của và Nguyễn Văn Tỵ (34 tuổi)...

Vài ngày sau đó, một người không làm biển được, nên đi nhờ tàu cá khác vào bờ. Lúc này, bà Hà đưa anh Bình ra biển hoạt động cùng các thuyền viên khác.

Đến ngày 23/5, ông Trung bị Toàn, Tỵ và Đoàn Văn Hùng đánh gây thương tích. Cụ thể là dùng kìm bấm vào tai phải, bẻ gãy 4 cái răng, dập môi và gối chân phải. Ngày 24/5, ông Bình bị Toàn và Hùng đánh gây thương tích trên cơ thể tại vùng bả vai phải và gãy một cái răng.

Sau khi trở về đất liền vào cuối tháng 5, ông Trung kể với người dân địa phương về những ngày làm việc trên tàu cá BT 97993-TS, ông làm việc chậm hơn các đồng nghiệp vì sức khỏe yếu nên bị con trai chủ tàu là Nguyễn Công Toàn dùng roi đuôi cá đuối đánh vào người. Không chỉ vậy, Toàn còn lấy nước sôi đổ vào bắp chân ông Trung và bắt thuyền viên này ăn cá sống.

“Tôi hơi yếu, làm chậm tay. Những lúc làm không kịp anh em thì nó hành hung, đánh tôi, lấy roi cá đuối đánh dập thịt, bắt ăn 11 con cá mắt lộ sống. Cá vừa bắt lên, nó bắt tôi ngồi xé ăn. Tới giờ ăn cơm, nó ăn nhậu cho đã rồi kêu thằng bạn phải bẻ 1-2 cái răng, nói thằng nào không bẻ răng tôi thì bẻ răng thằng đó”, ông Trung kể.

Nạn nhân Trương Văn Trung. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Sáng 22/11, ông Trương Văn Trung đã được tàu vận tải hàng hóa đưa vào cửa biển Sông Đốc. Nạn nhân này đã được cán bộ điều tra đưa đến Trung tâm Pháp y tỉnh Cà Mau để giám định thương tích. Kết quả giám định ông Trung có tỷ lệ thương tật 48%.

Nói với Zing, luật sư Nguyễn Trường Thành, Trưởng Văn phòng Luật sư Vạn Lý (TP Cần Thơ), cho biết người nào hành hạ nạn nhân có tỷ lệ thương tích từ 31% trở lên sẽ phạm vào Khoản 2, Điều 140 Bộ luật Hình sự. Khoản này có tình tiết định khung với mức án tù từ 1-3 năm.