Truy tìm đối tượng đột nhập tiệm vàng lúc rạng sáng

Kẻ trộm đã đột nhập tiệm vàng tại TX Đông Triều (Quảng Ninh) và lấy đi nhiều tài sản có giá trị. Theo trích xuất camera, nghi can gây án là nam giới, cao khoảng 1,65-1,75m.

Ngày 22/9, Công an TX Đông Triều (Quảng Ninh) cho biết đơn vị đang phối hợp các cơ quan chức năng truy tìm kẻ đột nhập tiệm vàng Thanh Thúy (khu Hoàng Hoa Thám, phường Mạo Khê, TX Đông Triều).

Theo đó, kẻ gian đã đột nhập tiệm vàng Thanh Thúy vào rạng sáng 19/9. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định kẻ trộm trèo lên mái nhà gia đình bên cạnh, sau đó trèo sang mái tầng 3 của tiệm vàng Thanh Thúy rồi đột nhập xuống tầng 1, khu vực bán vàng để trộm cắp.

Kẻ trộm đột nhập tiệm vàng Thanh Thúy.

Tại đây, kẻ trộm đã lấy đi nhiều tài sản có giá trị là nhẫn, kiềng, vòng vàng, trong đó có 40 nhẫn vàng có khắc tên "Thanh Thúy'' mặt bên trong.

Cùng với thủ đoạn như trên, rạng sáng 25/8, kẻ trộm cũng đột nhập vào cửa hàng bách hóa Tiến Phương (xã Hồng Thái Đông, TX Đông Triều) lấy đi một số tài sản.

Qua trích xuất camera nhận dạng, kẻ trộm có dáng người giống với tên trộm cắp tại tiệm vàng Thanh Thúy.

Theo cơ quan công an, nghi can gây án là nam giới, khoảng 30-40 tuổi, cao khoảng 1,65-1,75 m, tóc ngắn, đội mũ lưỡi trai sáng màu, đeo khẩu trang màu đen, mặc áo sơ mi sáng màu dài tay, quần dài tối màu, đeo túi chéo tối màu; ở thời điểm thực hiện vụ trộm cắp, kẻ trộm không đi giày dép.

Sau khi gây án, tên trộm tẩu thoát khỏi hiện trường bằng xe máy (loại xe ga nhưng chưa xác định) trên tuyến QL18 đi theo hướng về TP Uông Bí.

Công an TX Đông Triều phát thông báo tới các khu dân cư đề nghị nhân dân, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn cung cấp thông tin cho lực lượng công an về nghi can, phương tiện, tang vật nghi vấn có liên quan các vụ việc trộm cắp tài sản nêu trên.