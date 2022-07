Truy tìm chủ cơ sở sản xuất hàng nghìn bình khí cười ở Hải Phòng

Kiểm tra cơ sở kinh doanh ở quận Đồ Sơn, lực lượng chức năng TP Hải Phòng phát hiện 1.169 bình chứa khí N20.

Tổ tuần tra HP22 Công an TP Hải Phòng vừa phát hiện và tạm giữ 1.169 bình chứa khí N20 (hay còn gọi là bình chứa khí cười). Nhà chức trách đang làm rõ vụ việc và truy tìm chủ sở hữu cơ sở này.

Cơ quan chức năng thu giữ hàng nghìn bình khí cười, đồng thời truy tìm chủ sở hữu.

Trước đó, tổ tuần tra HP 22 Công an TP Hải Phòng kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh ở tổ dân phố Đề Thám, phường Minh Đức, quận Đồ Sơn.

Tại đây, tổ tuần tra phát hiện Nguyễn Văn Linh (SN 1998); Nguyễn Văn Vinh (SN 2000) cùng trú tại quận Lê Chân và Vũ Văn Quyền (SN 1991) trú tại huyện An Dương (Hải Phòng) đang san chiết khí N20.

Thời điểm kiểm tra, những người này không xuất trình được giấy phép hoạt động, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa.

Tổ tuần tra đã tạm giữ 1.169 bình chứa khí. Do chưa xác định được chủ sở hữu của cơ sở kinh doanh trên, Công an quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng, thông báo để ai là chủ sở hữu, người có liên quan cần liên hệ với cơ quan công an để giải quyết.