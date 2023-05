Truy tìm 2 nghi phạm trong vụ án giết người

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra thông báo truy tìm 2 nghi can trong vụ giết người vừa xảy ra trên địa bàn.

Ngày 10/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy tìm Hồ Ngọc Sao (SN 1986) và Trần Văn Thế (SN 1994), cùng thường trú tại xóm 3, xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, có liên quan trong vụ án giết người xảy ra vào ngày 8/5 tại Hưng Nguyên, Nghệ An.

Theo quyết định truy tìm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An chủ trì thực hiện các công tác, biện pháp truy tìm nghi phạm theo quy định, đề nghị các Cục nghiệp vụ trực thuộc Bộ Công an; Công an các huyện, thành, thị trong tỉnh Nghệ An, công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị liên quan phối hợp truy tìm nghi phạm.

Thông báo truy tìm của cơ quan công an.

Theo đó, Hồ Ngọc Sao có chiều cao 1,69 m, màu da vàng nhạt, tóc cắt cua không có mái, lông mày rậm, sống mũi bình thường, dái tai vuông, hốc mắt sâu. Nguyễn Văn Thế có chiều cao 1,69 m, màu da ngăm đen, tóc đen cắt ngắn, lông mày rậm, sống mũi bình thường, dái tai vuông, hốc mắt sâu. Cả hai đi xe Wave màu đen, mang BKS 37N1- 663.51.

Nếu ai thấy 2 nghi phạm trên, xin thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An, địa chỉ: Xóm 13, xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, hoặc liên hệ với điều tra viên Trần Hoa Kỳ để phối hợp.