Truy thu hơn 800 triệu tiền thuế của chủ kênh YouTube ở Quảng Ninh

Cơ quan thuế Quảng Ninh truy thu hơn 800 triệu từ chủ kênh YouTube T.C. TV do có doanh thu quảng cáo hơn 11 tỷ đồng nhưng chưa kê khai nộp thuế.

Ngày 24/6, đại diện Cục thuế tỉnh Quảng Ninh, cho biết cơ quan thuế truy thu hơn 800 triệu đối với ông Đ.V.T. (trú xã Tân Lập, huyện Đầm Hà).

Theo đại diện Cục thuế Quảng Ninh, ông T. làm kênh YouTube trong 4 năm (2018-2022) có doanh thu hơn 11 tỷ nhưng chưa kê khai và nộp thuế.

Cơ quan thuế huyện Đầm Hà tiến hành tru thu số tiền 595 triệu đối với thuế giá trị gia tăng (5%) và 216 triệu đối với thuế thu nhập cá nhân (2%), tổng số tiền thuế phải nộp là 810 triệu đồng.

Một video trên kênh T.C TV thu hút hơn 4 triệu lượt xem. Ảnh: C.M.H.

Trước đó, ngày 20/4, Phòng An ninh kinh tế phối hợp cùng Công an huyện Đầm Hà triệu tập chủ kênh YouTube T.C TV làm việc. Người này khai nhận chưa thực hiện nghĩa vụ thuế và cung cấp cho cơ quan công an những giấy tờ liên quan đến việc thu nhập từ kênh và quảng cáo trong 4 năm (2018-2022) là hơn 11 tỷ đồng .

Theo tìm hiểu của Zing, kênh T.C TV có hơn 800.000 người theo dõi. Kênh này thường đăng tải các video thử thách, video sinh tồn trong đời sống... trong đó có nhiều video thu hút lên đến gần 5 triệu lượt xem.

Ngoài nền tảng YouTube, chủ kênh này còn có trang mạng xã hội Facebook với gần 25.000 lượt theo dõi.

Theo luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa), trốn thuế theo pháp luật hiện hành, tùy thuộc tính chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi, cá nhân vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc hình sự.

Cụ thể, nếu trốn thuế từ 100 triệu đến dưới 500 triệu đồng, khung hình phạt áp dụng là phạt tiền 100-500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 3 tháng đến một năm.

Nếu số tiền ở mức từ 300 triệu đến dưới một tỷ đồng, khung hình phạt là phạt tiền 500 triệu đến 1,5 tỷ đồng hoặc 1-3 năm tù còn nếu số tiền đó lớn hơn một tỷ đồng, người phạm tội sẽ bị phạt tiền 1,5- 4,5 tỷ đồng hoặc phạt tù 2-7 năm.