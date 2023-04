Truy thăng cấp bậc hàm cho thiếu tá CSGT bị ôtô tông tử vong

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thăng cấp bậc hàm trước niên hạn lên trung tá cho thiếu tá Nguyễn Xuân Hào.

Chiều 23/4, đoàn công tác của Bộ Công an do trung tướng Nguyễn Duy Ngọc,Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã đến viếng, thăm hỏi, động viên gia đình trung tá Nguyễn Xuân Hào, cán bộ Đội cảnh sát giao thông - Trật tự (CSGT-TT) Công an huyện Đức Hòa (Long An), người cán bộ dũng cảm hy sinh khi tham gia chuyên án truy bắt đối tượng vận chuyển ma túy.

Trước khi đến viếng, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã có buổi làm việc với Ban chuyên án, chủ công là Ban Giám đốc Công an tỉnh Long An, nghe báo cáo về quá trình phát hiện, lập chuyên án điều tra truy xét và triệt phá đường dây ma túy này.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc chỉ đạo ban chuyên án tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, khẩn trương làm rõ các đối tượng cầm đầu, liên quan để xử lý theo pháp luật. Đối với trường hợp hy sinh của trung tá Nguyễn Xuân Hào, Thứ trưởng yêu cầu Ban Giám đốc Công an tỉnh Long An tổ chức tang lễ một cách chu đáo, phối hợp chăm lo người thân của trung tá Hào.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc chia sẻ đau thương, động viên người thân gia đình trung tá Nguyễn Xuân Hào.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cùng đoàn công tác đã thắp hương, viếng trung tá Nguyễn Xuân Hào, chia sẻ những đau thương, mất mát với gia đình, người thân và đồng đội.

Trong sự xúc động, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thăng cấp bậc hàm trước niên hạn lên trung tá cho thiếu tá Nguyễn Xuân Hào và trao số tiền 100 triệu đồng trích ra từ quỹ “Nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân” cho người thân trung tá Hào.

Đại diện Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an đọc quyết định thăng cấp bậc hàm trước niên hạn từ thiếu tá lên trung tá cho đồng chí Nguyễn Xuân Hào.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định thăng cấp bậc hàm và số tiền 100 triệu đồng từ quỹ "Nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân" cho vợ trung tá Nguyễn Xuân Hào.

“Đảng ủy Công an trung ương, lãnh đạo Bộ Công an thương tiếc trung tá Nguyễn Xuân Hào. Trung tá Hào là một cán bộ tham gia trong chuyên án ma túy lớn mà Công an tỉnh Long An đang triệt phá. Cùng đồng đội tham gia đấu tranh trong chuyên án, trung tá Hào đã tích cực phối hợp với đơn vị nghiệp vụ, trực tiếp tham gia ngăn chặn, bắt các đối tượng tội phạm ma túy nguy hiểm và đã anh dũng hy sinh, để lại sự mất mát lớn cho gia đình nói riêng và lực lượng Công an nhân dân nói chung.

Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận sự hy sinh dũng cảm và những đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc của trung tá. Trước mất mát lớn lao này, mong rằng gia đình sớm vượt qua nỗi đau và tập trung lo chu toàn tang lễ cho trung tá Hào”, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc chia sẻ.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc thắp hương trước linh cữu trung tá Nguyễn Xuân Hào.

Thượng tá Trần Văn Thương, Phó trưởng Phòng tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Long An cho biết sau khi vụ việc xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh Long An đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với gia đình khẩn trương tổ chức tang lễ theo đúng qui định của Bộ Công an.

Ban Giám đốc Công an tỉnh cũng kịp thời lo đầy đủ các chính sách đối với gia đình trung tá Hào. Trong thời gian tới từ chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Long An tiếp tục tham mưu đề xuất các chế độ chính sách theo quy định của Đảng và Nhà nước đối với gia đình trung tá Hào.

Chia sẻ về đồng đội, trung tá Nguyễn Trường Tiên, Đội trưởng Đội CSGT-TT, Công an huyện Đức Hòa, cho biết: “Những năm công tác tại Đội CSGT-TT, trung tá Hào là người có trách nhiệm với công việc, luôn nghiên cứu tìm tòi những phương án để hoàn thành tốt công việc, không ngại khó, khổ, nhận bất cứ nhiệm vụ nào mà cấp trên giao. Đối với đồng nghiệp, trung tá Hào luôn giúp đỡ... ”.

Trước đó, đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An đã thông tin về vụ án. Do chuyên án ma túy vẫn đang trong quá trình điều tra nên bước đầu Công an tỉnh Long An mới khởi tố vụ án “Giết người” sau khi xác định người điều khiển phương tiện xe bán tải cố ý tước đoạt tính mạng của người khác, tông trực diện vào 2 người đi xe máy và trung tá Nguyễn Xuân Hào.

Trung tá Hào hy sinh, 2 người dân là Huỳnh Nguyễn Chí Mẫn (29 tuổi, ngụ quận 5, TP.HCM) và Phan Thị Kim Thanh (50 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) tử vong. Qua công tác điều tra, ngoài 2 đối tượng trong ôtô gây ra vụ việc trên, Công an tỉnh Long An đã truy xét và bắt giữ thêm 3 đối tượng khác.

Khám xét chiếc xe bán tải, Công an tỉnh Long An thu giữ 4 bánh heroin và 5 kg dạng tinh thể được xác định là ma túy đá. Khám xét nhà các đối tượng, Công an tỉnh Long An thu giữ thêm 14 bánh heroin và 1 kg ma túy đá được các đối tượng cất giấu xung quanh nhà, cách hiện trường khoảng 20 km. Quá trình khám xét còn thu giữ một khẩu súng rulo, một khẩu súng chưa rõ loại và 7 khẩu súng hơi.

Đây là đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy lớn từ Campuchia về Long An mà Công an tỉnh Long An phối hợp với các đơn vị liên quan phát hiện và lập chuyên án từ nhiều tháng trước. Một số đối tượng cộm cán trong đường dây đã được xác định, Công an tỉnh Long An tiếp tục phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an điều tra mở rộng chuyên án.