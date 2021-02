Truy thăng cấp bậc hàm cho thiếu tá công an hy sinh khi bắt ma túy

Bộ Công an quyết định thăng cấp bậc hàm trước niên hạn lên trung tá cho thiếu tá Vi Văn Luân, người vừa hy sinh khi bắt tội phạm ma túy.

Ngày 8/2, đại tá Phạm Quang Tuyển, Phó cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) trao quyết định thăng cấp bậc hàm lên trung tá cho thiếu tá Vi Văn Luân, Công an xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

Người thân thiếu tá Vi Văn Luân nhận quyết định thăng cấp bậc hàm. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Tối 6/2, tổ công tác Công an huyện Mường Lát mật phục bắt nhóm buôn ma túy từ bản Tà Cóm, xã Trung Lý sang bản Mau, xã Mường Lý.

Thiếu tá Vi Văn Luân (40 tuổi) được điều động tham gia chuyên án này.

Bị vây bắt, nhóm nghi phạm dùng súng chống trả khiến thiếu tá Luân hy sinh.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, thiếu tá Vi Văn Luân nhiều năm công tác tại Công an huyện Mường Lát. Năm 2020, anh được điều động về Công an xã Pù Nhi.