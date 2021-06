Truy người phao tin thất thiệt vụ nữ diễn viên lộ clip 'nóng'

Khẳng định thông tin "đại úy CA phường Trung Hòa đã phát tán clip 8 phút" là sai sự thật, Công an Hà Nội cho biết sẽ xử lý nghiêm người tung tin đồn.

Chiều 2/6, Công an Hà Nội cho biết đã giao Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao cùng một số lực lượng nghiệp vụ xác minh người tung tin đồn thất thiệt liên quan vụ clip riêng tư của một nữ diễn viên bị phát tán.

Một lãnh đạo Công an TP cho hay sau khi có kết quả, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm người phao tin sai sự thật.

Đối với tiến trình xử lý cá nhân phát tán lên mạng video riêng tư dài khoảng 8 phút, ghi cảnh ân ái của một nữ diễn viên với bạn trai, vị lãnh đạo cho hay sự việc "đang trong giai đoạn điều tra" nên chưa cung cấp thông tin.

Cùng ngày, đại diện Công an quận Cầu Giấy cũng khẳng định không có việc đại úy Công an phường Trung Hòa là người phát tán clip nhạy cảm của nữ diễn viên A.T. (23 tuổi).

Theo công an quận, khuya 25/5, lực lượng chức năng sở tại làm việc với T. và một số người liên quan sau khi tiếp nhận tin phản ánh của người dân.

"Mọi việc sau đó được công an phường xử lý theo quy định của ngành", lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy nói. Ông cũng phủ nhận công an phường phải giải trình với cấp trên về sự việc.

Trước đó, tối 25/5, A.T. (diễn viên từng đóng phim truyền hình) cùng một số người vui chơi ở căn hộ nơi T. sống tại phường Trung Hòa. Cho rằng nhóm tụ tập gây ồn ào nên người dân báo công an sở tại đến kiểm tra. Quá trình làm việc, cảnh sát nghi nhóm của T. sử dụng "bóng cười" nên đưa những người liên quan về trụ sở công an.

Ngày 27/5, T. phát hiện clip dài khoảng 8 phút, ghi lại cảnh ân ái giữa cô và bạn trai, bị phát tán lên mạng. Sau đó, nữ diễn viên này thông báo sự việc cho Công an phường Trung Hòa.

Đến ngày 30/5, một người dùng mạng xã hội đăng tải nội dung: "Đại úy CA phường Trung Hòa đã phát tán clip 8 phút...". Tuy nhiên, sau đó chủ tài khoản đã gỡ thông tin này.