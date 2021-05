Truy nã nữ giám đốc ở TP.HCM lừa hơn 48 tỷ

Bà Hương gian dối thông tin với khách hàng để ký kết các hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc hợp đồng hợp tác góp vốn. Sau khi nhận hơn 48 tỷ đồng, người phụ nữ này đã bỏ trốn.

Ngày 20/5, Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã Võ Thị Thu Hương (48 tuổi, quê Cà Mau) để điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà Hương là Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Đào tạo Toàn Thắng có trụ sở ở phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM.

Bà Võ Thị Thu Hương. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo điều tra, bà Hương mặc dù không ký kết hợp đồng phân phối thẻ cào diện thoại di động với các doanh nghiệp viễn thông Mobifone, Viettel, Vinaphone, Vietnamobile nhưng người phụ nữ này vẫn đưa ra các thông tin gian đối, quảng cáo về lợi nhuận, chiết khấu việc mua bán thẻ cáo điện thoại các mạng viễn thông để tạo sự tin tưởng cho nhiều khách hàng.

Sau khi có được lòng tin với các đối tác, bà Hương đã ký kết nhiều hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc hợp đồng hợp tác góp vốn để nhận hơn 48 tỷ đồng .

Sau khi nhận được tiền, người phụ nữ không thực hiện theo thỏa thuận mà bỏ trốn nhằm chiếm đoạt tài sản. Công an TP.HCM sau đó vào cuộc điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với bà Hương.

Công an TP.HCM phát thông báo ai phát hiện Võ Thị Thu Hương ở đâu, vui lòng báo ngay cho Đội 8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM, số 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10, điện thoại số: 0939786888 gặp đồng chí Phạm Duy Khánh hoặc công an nơi gần nhất.

Lực lượng chức năng cũng yêu cầu bà Võ Thị Thu Hương sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.