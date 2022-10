Truy nã nữ đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Nguyễn Thị Hiền (ở Quảng Nam) cùng em vợ dụ dỗ nhiều người sang Campuchia để làm việc nhẹ lương cao. Nghi phạm bị truy nã vì tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Ngày 7/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã ra lệnh truy nã đối với Nguyễn Thị Hiền (33 tuổi, trú thôn Vinh, xã Tà Pơơ, huyện Nam Giang; tạm trú xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM) về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Qua điều tra, Hiền là chị vợ của Trương Công Duy (30 tuổi, ở huyện Quế Sơn). Hiền dụ dỗ Duy qua Campuchia làm việc nhẹ lương cao và hứa hẹn nếu em trai rủ thêm người đi cùng sẽ được trả "hoa hồng" từ 5-10 triệu đồng/người.

Nghi phạm Nguyễn Thị Hiền. Ảnh: Công an cung cấp.

Đầu tháng 4, Duy dụ dỗ được 2 thanh niên ở địa phương và được Hiền chuyển 10 triệu tiền hoa hồng theo lời đã nói.

Qua điều tra, cảnh sát đã bắt giữ Trương Công Duy vi về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Riêng Hiền bỏ trốn nên bị truy nã.

Công an tỉnh Quảng Nam yêu cầu công dân khi phát hiện nghi phạm hoặc biết những thông tin gì liên quan đến đối tượng bị truy nã thì báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam theo địa chỉ: 19 Trần Hưng Đạo, phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam; số điện thoại: 02353.852.589, 0985.546.008 hoặc báo cho cơ quan công an nơi gần nhất biết để xử lý.

Công an tỉnh Quảng Nam đảm bảo giữ bí mật và có phần thưởng cho người cung cấp tin có giá trị để bắt đối tượng. Tổ chức, cá nhân nào bao che, chứa chấp đối tượng bị truy nã sẽ bị xử lý theo pháp luật.