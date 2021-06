Truy nã nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hàng không Trãi Thiên

Nguyễn Quốc Khánh dùng giấy xác nhận giả của 2 ngân hàng để mở công ty rồi kêu gọi đầu tư, khi có người góp vốn thì bị can ôm tiền bỏ trốn sang Mỹ.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã Nguyễn Quốc Khánh (48 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hàng không Trãi Thiên) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó vào tháng 5, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Khánh về tội danh trên. Tuy nhiên, do bị an này bỏ trốn nên công an phát lệnh truy nã.

Theo cảnh sát, năm 2008, Khánh sử dụng giấy xác nhận ký quỹ 500 tỷ đồng giả của 2 ngân hàng để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Công ty Trãi Thiên.

Sau đó, Khánh sử dụng các giấy tờ trên để kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn vào công ty. Trong đó, có ông H.N.T. góp vốn 30 tỷ đồng .

Khi nhận được tiền, Khánh đã xuất cảnh đi Mỹ. Cơ quan điều tra xác định từ ngày 17/9/2010 đến nay, Khánh không trở về Việt Nam, không thực hiện thỏa thuận theo hợp đồng góp vốn đầu tư với ông T.

Nhà chức trách kêu gọi Khánh đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, buôn lậu (địa chỉ số 674 đường 3 tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM) hoặc công an gần nhất để đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng.

Ai phát hiện Khánh ở đâu, đề nghị báo cho Công an TP.HCM hoặc gọi vào số điện thoại 0935.536.161 gặp điều tra viên Lê Tuấn An để hỗ trợ điều tra.